Volkswagen ID. Xtreme : ce tout-terrain électrique est taillé pour l’aventure

Volkswagen dévoile l'ID. Xtreme, basé sur sa voiture électrique ID.4 GTX. Un concept de super tout-terrain 100 % électrique qui pourrait bien prendre la route de la production dans les années à venir sous une autre forme.

Après avoir été tourmenté par l’affaire du dieselgate il y a maintenant plus de cinq ans, Volkswagen a entamé une transformation sans précédent avec l’arrivée d’une gamme 100 % électrique. Loin d’être encore complète, elle est déjà plutôt bien fournie avec les ID.3, ID.4, ID.5 et autres ID. Buzz, le Bulli des temps modernes.

D’ici quelques années, Volkswagen présentera de nouveaux produits, à commencer par l’ID.2, un modèle qui se veut abordable et dont le prix devrait tourner autour de 25 000 euros en tarif de base. Une berline, la ID.7, remplaçante de la Passat, devrait également pointer le bout de son nez d’ici quelques mois. Elle pourrait battre le record d’autonomie avec une seule charge au sein de la gamme Volkswagen grâce à un aérodynamisme particulièrement travaillé.

Plus de puissance et plus de fun ?

Mais en attendant toutes ces belles nouveautés, Volkswagen nous dévoile, via un communiqué, un concept-car assez excentrique qui devrait prouver aux détracteurs de l’électrique que cette énergie peut nous donner des voitures amusantes. Voici donc le concept-car ID. Xtreme, une sorte de super tout-terrain 100 % électrique qui devrait préfigurer quelques nouveautés à venir au sein de la gamme Volkswagen, et peut-être de nouveaux équipements au sein du catalogue des accessoires.

L’ID. Xtreme repose sur les bases de l’ID.4 et de l’ID.5 GTX, un modèle que nous avons essayé il y a quelques mois et qui ne nous avait malheureusement pas vraiment emballés. Mais ce concept-car doit sans doute corriger tous les défauts que nous avons pu relever, à commencer par le léger manque de dynamisme. L’ID. Xtreme a le droit à un nouveau logiciel et un nouveau moteur permettant d’augmenter la puissance de 88 ch pour ainsi grimper à 387 ch.

La voiture est montée sur des roues de 18 pouces spécifiques pour le tout-terrain et possède une meilleure garde au sol par rapport à l’ID.4 GTX. Pour compléter la panoplie, Volkswagen a ajouté une sorte de pare-buffle à l’avant et a modifié le bouclier avant afin de le rendre un peu plus résistant. Les ailes avant sont aussi plus large de 50 mm par rapport au modèle de base.

Sur le toit, nous retrouvons une rampe de LED qui s’intercale entre les deux barres de toit. Des protections en aluminium ont été ajoutées sur les flancs et au niveau des boucliers, tandis que des passages de roues proéminents viennent compléter l’ensemble. Pas sûr que nous retrouvions l’intégralité de ces éléments en accessoires, mais en tout cas cela donne une sacrée allure au tout-terrain allemand.

Peu de chance de le voir sur nos routes

Outre le côté esthétique, Volkswagen a également ajouté un bruit artificiel spécifique qui est retransmis à l’extérieur du véhicule par un générateur de son situé au niveau des passages de roue. Malheureusement, la marque n’a pas dévoilé la sonorité, mais elle devrait être différente de celle de l’ID.4 et sans doute coller à l’esprit outdoor de ce beau bébé.

À l’intérieur, la firme de Wolfsburg n’a pas dévoilé de photos, nous savons simplement que de nouveaux inserts en Alcantara ont été ajoutés, tandis que de nouveaux sièges sont de la partie avec quelques touches d’orange pour faire écho à la livrée extérieure.

Volkswagen précise que le véhicule a été développé sur la base d’un véhicule d’essai ID.4 existant, de ce fait, hormis les quelques changements esthétiques et l’ajout de quelques équidés supplémentaires sous le capot, tout ce qui concerne la batterie ne change pas. Ainsi, le concept bénéficie de la grosse batterie de 77 kWh qui est censée permettre d’effectuer environ 489 km avec une seule charge. Dans les faits, avec un modèle aussi puissant et fait pour aller crapahuter, il y a peu de chance qu’il parvienne à atteindre ce chiffre. Volkswagen précise qu’à ce stade, aucune commercialisation de ce modèle n’est prévue.

