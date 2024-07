Volkswagen renforce son partenariat avec ce constructeur chinois pour développer plus rapidement ses futures voitures électriques

Il y a quelques mois, Volkswagen a annoncé un partenariat d'envergure avec le constructeur chinois Xpeng et ce partenariat vient d'être renforcé afin de permettre aux ingénieurs des deux marques de développer une nouvelle architecture pour les véhicules électriques.

Pas forcément très en avance en ce qui concerne les plateformes et les logiciels autour de la voiture électrique, Volkswagen a besoin d’aller plus vite. Pour cela, le constructeur noue des partenariats, notamment avec des fabricants chinois pour qui la technologie est déjà particulièrement éculée.

Il y a quelques mois, le géant allemand avait alors annoncé une prise de participation de 4,99 % dans le capital de Xpeng. Aujourd’hui, l’accord va un peu plus loin puisque nos deux protagonistes annoncent, par le biais d’un communiqué de presse, une collaboration technique entre la filiale chinoise de Volkswagen et le constructeur chinois Xpeng avec la création des « Project Houses ».

Développer de nouvelles voitures électrique en moins de deux ans !

Il s’agit de centres de développement, situés à Guangzhou (sud de la Chine) et à Hefei (centre-est de la Chine), qui ont pour objectif de renforcer la coopération entre les équipes d’ingénieurs des deux entreprises. Ils visent à accélérer le développement de nouveaux modèles électriques, avec un délai ambitieux de 24 mois. Les ingénieurs de Volkswagen et Xpeng travailleront conjointement sur le développement de la nouvelle architecture électrique et électronique E/E.

Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Cette architecture est développée en interne par Xpeng et est au cœur de ses technologies logicielles et matérielles intégrées verticalement. Elle permet au logiciel, y compris ceux qui gèrent les ADAS et l’OS de connectivité, de se détacher du matériel sous-jacent, ce qui permet aux fonctions électroniques de la voiture de fonctionner beaucoup plus rapidement. En d’autres termes, tout ce qui manque à Volkswagen aujourd’hui !

Les Volkswagen de demain seront davantage connectées

L’architecture E/E prend en charge les mises à jour logicielle OTA (Over-The-Air) et est aussi connectée afin de relever les données de conduite liées aux ADAS dans une sorte de gros ordinateur qui, ensuite, les analysera et les utilisera pour parfaire les systèmes de conduite autonomes de demain.

Cette architecture équipera les Volkswagen électriques produites en Chine à partir de 2026. Elle pourrait également très bien arriver en Europe sur les futurs véhicules électriques des marques du groupe, d’autant plus qu’en parallèle de cette collaboration en Chine, Xpeng prévoit de lancer deux nouveaux modèles électriques en France en septembre 2024. Il s’agit du G9, un SUV du segment D, et du G6, un SUV intermédiaire entre les segments C et D.