Pour coûter moins cher, la plus grande des Volkswagen électriques a l’autonomie d’une citadine

La voiture la plus fun de Volkswagen en ce moment est certainement l’ID. Buzz. Cette grande voiture électrique est maintenant éligible au bonus écologique grâce à sa nouvelle version Pure, mais au prix d’une autonomie rabotée.

Comment résister à son look librement inspiré du premier Volkswagen Combi T1, l’icône des surfers et des hippies durant les années 60 et 70 ? Le Volkswagen ID. Buzz se démocratise au fur et à mesure de sa carrière. Il est maintenant éligible au bonus écologique, à condition de choisir la version Pure, dont les commandes viennent d’ouvrir.

L’ID. Buzz qui va à l’essentiel

Cette nouvelle version Pure fait simple. Avec son moteur électrique de 170 chevaux et sa batterie de 59 kWh (capacité nette), l’autonomie WLTP est annoncée à 330 km – un score fatalement en baisse par rapport aux 460 km WLTP de la version actuelle et sa batterie de 79 kWh. En ce qui concerne la charge, bonne nouvelle : la version Pure peut encaisser jusqu’à 165 kW, de quoi passer de 5 à 80 % de la batterie en 30 minutes.

Il s’agit donc de la version la moins puissante de l’ID. Buzz, mais aussi celle qui propose le moins d’autonomie. Pour réduire son prix, l’ID. Buzz va à l’essentiel. Il s’agit d’une version destinée davantage aux personnes roulant en ville ou en périurbain avec de petites distances à couvrir. Les longs trajets sur autoroute risquent d’être plus compliqués avec cette version Pure.

Mais une dotation de série riche

La version 5 places de l’ID. Buzz Pure va certes à l’essentiel pour la batterie et la motorisation, mais l’équipement n’est pas dépouillé pour autant. On retrouve à bord : le régulateur de vitesse avec services en ligne, l’aide au stationnement avant et arrière, la lecture des panneaux de circulation routière, l’assistant de freinage d’urgence, ou encore l’assistant de maintien dans la voie.

Au-delà de ces équipements d’aides à la conduite, la version Pure comprend également de série des équipements de confort comme la climatisation automatique 2 zones, l’App-Connect sans fil (Android Auto et CarPlay), le verrouillage centralisé avec fonction de démarrage confort sans clé, les projecteurs à LED et le volant multifonction.

Une remise pour le rendre éligible au bonus écologique

Au catalogue, vous trouverez le Volkswagen ID. Buzz Pure à partir de 49 540 euros, ce qui le rend normalement inéligible au bonus écologique, réservé aux voitures électriques sous les 47 000 euros. Toutefois, on apprend dans un communiqué de presse que Volkswagen prévoit une remise pour les clients particuliers, ce qui fait passer le prix de l’ID. Buzz Pure à 46 990 euros, lui permettant ainsi de profiter du bonus écologique.