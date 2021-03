Une Volkswagen ID.3 en version cabriolet ? L’idée fait son chemin

Deux pontes du groupe Volkswagen ont explicitement émis l’idée d’une Volkswagen ID.3 en version cabriolet. Le groupe allemand semble très attiré par l’idée et pourrait en faire un véhicule électrique de série.

Alors que la Volkswagen ID.3 a connu une très belle fin d’année 2020, la compacte électrique du constructeur allemand donne quelques idées plus extravagantes à ses dirigeants. Le CEO de la marque, en la personne de Ralf Brandstätter, s’est fendu d’un message LinkedIn pour évoquer une ID.3 sans toit, le tout accompagné d’une photo.

« Cela pourrait procurer un sentiment de liberté entièrement nouveau et extraordinaire », débute l’intéressé, qui semble très séduit par ce projet. « Je l’admets : c’est une idée très tentante. Nous réfléchissons encore à la manière de transformer ce concept séduisant en une réalité », poursuit-il.

quiet, smooth, open: We‘re thinking about an e-convertible, maybe an #VWID3 convertible. What do you think? pic.twitter.com/cfLHu3OGa9

— Herbert Diess (@Herbert_Diess) March 1, 2021