La très surprenante consommation du Volvo EX30 sur autoroute

Le Volvo EX30, le nouveau venu dans la famille des SUV électriques, a tout pour plaire : un design moderne, une plateforme dédiée à l'électrique et Google Automotive. Cependant, de récents tests sur autoroute ont révélé une consommation élevée qui pourrait refroidir les utilisateurs réguliers d'autoroutes.

Le Volvo EX30, le petit dernier de la marque sino-suédoise, débarque enfin sur nos routes. Avec ses 4,23 mètres de long, il est plus court que le XC40 et partage sa plateforme technique (SEA) avec le Smart #1, ce qui est logique étant donné que Volvo et Smart appartiennent tous deux au géant chinois Geely.

Les essais routiers en France révèlent une consommation extrêmement élevée

Lorsque nous avons essayé le Volvo EX30 en 2023, sa consommation était légèrement supérieure à celle d’une Tesla, mais restait globalement dans la moyenne, avec une consommation enregistrée de 15,8 kWh aux 100 km sur la Single Motor Extended Range (Propulsion batterie de 69 kWh brut). Cependant, cet essai avait eu lieu à Barcelone et nous n’avions pas pu tester la voiture sur autoroute à 130 km/h et dans des conditions météorologiques plus difficiles.

Des journalistes ont récemment effectué un nouvel essai en France et les résultats ont été surprenants : la consommation du Volvo EX30 a explosé, atteignant des niveaux jamais vus auparavant.

Plusieurs youtubeurs spécialisés dans les sujets électriques ont enregistré une consommation comprise entre 26 et 32,5 kWh/100 km, ce qui est énorme et rend le Volvo EX30 peu adapté aux longs trajets sur autoroute. En effet, cette surconsommation entraîne de fait des factures beaucoup plus élevées aux bornes de charge.

À titre comparaison, la dernière Model 3, la version de base, consomme environ 18 kWh/100 km à 130 km/h et rarement plus de 20 kW / 100 km quand les conditions météo se dégradent. Si l’on compare avec la Tesla Model Y, surélevée, on trouve des valeurs de 20 à 26 kWh / 200 km sur autoroute.

Attention toutefois : la consommation varie énormément, notamment avec les conditions météorologiques, de circulation et de topographie. Il faudra donc attendre une comparaison en bonne et due forme avec d’autres voitures, dans les mêmes conditions, pour en tirer une conclusion définitive.

Nos confrères de l’Argus ont ainsi relevé une consommation de 25,3 kWh / 100 km avec la Volvo EX30 sur leur parcours test sur 118 km d’autoroute, à 130 km/h réels.

Rappelons que la consommation officielle théorique, sur le cycle mixte WLTP, et qui prend en compte les pertes d’énergie liées à la recharge, est donnée entre 16,7 à 17,7 kWh / 100 km selon les versions. La Tesla Model Y, en comparaison, annonce entre 15,7 et 17,3 kWh / 100 km selon la motorisation.

Des résultats difficilement explicables

Ces résultats sont d’autant plus étranges que le Volvo EX30 a été conçu pour limiter sa consommation. Il est construit sur une plateforme dédiée à l’électrique, bénéficie d’un aérodynamisme travaillé pour le 100 % électrique et est relativement léger pour un SUV électrique.

Certains ont évoqué la taille des jantes comme une explication possible, mais cela semble peu convaincant. Les grosses jantes sont devenues monnaie courante sur les voitures modernes et il est peu probable qu’elles soient la cause unique de cette surconsommation.

Une mise à jour logicielle en vue ?

Nous allons contacter Volvo pour obtenir des explications et de nombreux utilisateurs espèrent déjà qu’une mise à jour logicielle permettra de réduire la consommation du Volvo EX30. Cela tombe bien, le Volvo EX30 est pourvu d’un système OTA, pour des mises à jour logicielles déployées à distance. Affaire à suivre !