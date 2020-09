Wiko dégaine les View5 et View5 Plus avec la promesse de 3,5 jours d’autonomie

Wiko lance la nouvelle déclinaison de sa gamme View. Voici les View5 et View5 Plus, deux modèles à moins de 200 euros qui misent avant tout sur une autonomie longue durée et un quadruple capteur photo.

Autonomie, appareil photo et design : Wiko a repris à la lettre la Sainte-Trinité du marché du smartphone actuel pour concevoir ses View5 et View5 Plus. Les nouveaux modèles de la gamme ont été dévoilés ce mercredi et ils misent avant tout sur un usage longue durée.

Deux charges en une semaine

Les nouveaux appareils du fabricant chinois embarquent une batterie de 5 000 mAh censée leur assurer jusqu’à 3,5 jours d’autonomie. « Deux charges sont nécessaires en une semaine », promet la marque. Et pour renforcer son point fort, le smartphone compte sur le soutien de la fonctionnalité Battery Master qui, épaulée par l’IA, va optimiser la consommation d’énergie et la fonctionnalité des applications pour augmenter l’autonomie.

Mais n’espérez pas entendre parler de charge rapide, charge par induction ou autre ici. Les Wiko5 et 5 Plus profitent d’un port USB-C et c’est bien tout. La batterie est costaude, mais ses possibilités réduites.

Quatre capteurs et de multiples possibilités

Wiko ne lésine pas sur les possibilités photo de sa gamme. Les smartphones sont équipés d’une quad camera au dos : un capteur principal de 48 MP, un grand angle 120° de 8 MP, un capteur macro de 5 MP et un dernier pour le portrait de 2 MP. Cela lui offre différents modes comme le mode nuit, les effets Bokeh ou des filtres live, le tout boosté par l’IA qui permet le « Face Beauty », notamment pour les selfies.

Le design n’a pas été oublié. Les View5 et 5 Plus ont soigné les finitions avec un cadre brillant, un écran quasiment bord à bord avec une caméra poinçon (8 MP), des reflets qui donnent une allure élégante avec des effets de nuance (bleu, orange, vert ou argent). Le lecteur d’empreintes digitales au dos et la reconnaissance faciale permettent de déverrouiller au choix l’appareil. Un bouton d’accès simplifié à Google Assistant est présent sur la tranche, aux côtés du volume et du bouton de mise en marche. Et ils comptent toujours sur la présence de leur prise jack 3,5 mm, ainsi que sur un lecteur radio FM stéréo.

Des concessions à faire sur la puissance

Les deux Wiko5 et Wiko5 Plus tournent sous Android 10. Ils comptent respectivement sur des processeurs Mediatek Octa-Core Helio P22 et Helio P35 qui n’en feront pas des foudres de guerre.

Mais à moins de 200 euros, il y a évidemment des concessions à faire : la dalle IPS de 6,55 pouces est HD+ seulement (720 x 1 600 px, 267 ppp). Les View5 et View5 Plus ne sont pas Bluetooth 5.0 (4.0 pour le premier, 4.2 pour le second). Ils embarquent respectivement 3 et 4 Go de RAM. Côté stockage, vous pourrez compter sur 64 Go pour le View5 et 128 Go pour le View5 Plus. Mais ils disposent tous deux d’un emplacement microSD pour ajouter jusqu’à 256 Go de mémoire supplémentaire.

Le Wiko5 est déjà disponible en Midnight Blue, Peach Gold et Pine Green au prix de 179,99 euros.

Le Wiko5 Plus arrive à 199,99 euros en Aurora Blue et Iceland Silver.