La Xiaomi Pad 5 rappelle que son prix humilie les iPad 9 et mini 6

Xiaomi vient de dévoiler les prix en euros de la Xiaomi Pad 5, confirmant par la même occasion son très bon rapport qualité-prix apparent.

Au lendemain de la présentation des iPad 9 et iPad mini 6, Xiaomi annonce une nouvelle flopée de produits et en profite pour faire une piqûre de rappel au sujet de ses nouvelles tablettes, les Xiaomi Pad 5. Ou plutôt sa nouvelle tablette, sachant que la Pad 5 Pro n’est pas prévue à l’internationale.

Une concurrente à l’iPad

Si vous êtes partis en vacances en août et avez raté l’une des nombreuses conférences de Xiaomi, sachez que le constructeur chinois se relance sur le marché des tablettes après quatre ans d’absence avec deux modèles : la Xiaomi Pad 5 et la Pad 5 Pro. Aujourd’hui, on en apprend un peu plus sur les disponibilités de ces produits en dehors de la Chine, et plus particulièrement sur l’indisponibilité du modèle Pro qui reste cantonnée à son territoire d’origine.

Qu’à cela ne tienne, on saura se contenter de la Xiaomi Pad 5 qui arbore déjà une fiche technique plutôt impressionnante pour son prix. Rappelons qu’elle embarque un SoC Snapdragon 860 couplé à 6 Go de RAM, un WQHD+ (2560 x 1600 pixels) de 11 pouces avec un taux de rafraichissement montant à 120 Hz, le support du HDR Dolby Vision et une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3, un appareil photo principal de 13 Mégapixels, une caméra frontale de 8 Mpx, 128 à 256 Go de stockage et quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Le tout est animé par une batterie de 8720 mAh pour un poids total de 500 grammes et il est possible d’acheter séparément un stylet Smart Pen.

Un prix léger

Malgré cette fiche technique qui semble à première vue très intéressante, la Xiaomi Pad 5 reste proposée à un prix tout à fait correct : comptez 349 euros avec 128 Go de stockage et 399 euros pour le double d’espace mémoire. Rappelons qu’il s’agit de prix indicatifs européens et qu’il peut varier de quelques dizaines d’euros en fonction des pays et des taxes.

En comparaison des 559 euros de l’iPad mini 6 par exemple, c’est flatteur. Même l’iPad 9 est un peu plus cher avec ses 389 euros pour le modèle de base avec seulement 64 Go de stockage. Bien sûr, Xiaomi a fait quelques concessions pour tirer le prix vers le bas et on doit par exemple se contenter de WiFi 5 (comme sur l’iPad 9) plutôt que du WiFi 6 (comme sur l’iPad mini 6).

Pour l’heure, aucune date de sortie n’est annoncée pour la France, mais on peut espérer davantage d’informations dans les prochaines semaines.