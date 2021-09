Xiaomi lance ses écouteurs à réduction de bruit adaptative et une nouvelle montre connectée

Xiaomi a présenté ce lundi une nouvelle paire d'écouteurs sans fil à moins de 100 euros ainsi qu'une montre connectée à moins de 140 euros.

Comme prévu, Xiaomi a dégainé de nouveaux produits ce lundi en Chine. Le constructeur avait déjà teasé sur le réseau social chinois Weibo la présentation de ses écouteurs True Wireless Noise Cancelling Headphones 3, ils ont finalement été présentés, comme le rapporte le site GSM Arena.

Ces nouveaux écouteurs ne sont pas les premiers modèles à réduction de bruit active de Xiaomi — la firme a notamment lancé les Redmi Buds 3 Pro ou les FlipBuds Pro — mais il s’agit des premiers écouteurs estampillés Xiaomi à proposer une réduction de bruit adaptative. De quoi permettre, selon le constructeur, de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB(A). Un mode transparent est également proposé.

Outre la réduction de bruit active, les écouteurs sont également compatibles avec le son 3D à 360 degrés. Du côté des codecs, Xiaomi cite une compatibilité avec le LHDC 4.0. Les écouteurs sont également étanches à l’eau — avec une certification IP55 — et proposent une autonomie de 27 heures à l’aide du boîtier de recharge compatible avec la charge sans fil. Les écouteurs sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc se connecter à deux sources simultanément.

Une nouvelle montre Xiaomi Watch Color 2

En plus de ses écouteurs, Xiaomi a également dévoilé une nouvelle montre connectée, sobrement baptisée Xiaomi Watch Color 2. Elle est équipée d’un écran Oled de 1,43 pouce de diamètre avec une densité de 326 pixels par pouce. La montre est certifiée 5 ATM pour son étanchéité, permet de profiter d’un suivi GPS et profite d’une batterie de 470 mAh devant lui permettre une autonomie de 12 jours en utilisation moyenne et de 30 heures avec suivi GPS activé. Parmi les mesures de santé, la Xiaomi Watch Color 2 permet de mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2) ainsi que le rythme cardiaque, le suivi du sommeil et le cycle menstruel.

Du côté des fonctions de la montre, elle n’embarque par Wear OS 3, mais un système maison développé par Xiaomi. Celui-ci a néanmoins l’intérêt de permettre l’installation d’applications tierces.

Pour l’heure, ces deux nouveautés n’ont été annoncées qu’en Chine. Les écouteurs True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 seront proposés le 9 octobre à 699 yuans (92 euros) tandis que la montre sera disponible le 30 septembre à 999 yuans (132 euros).