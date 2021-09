Xiaomi : un smartphone avec écran 4K pourrait bientôt voir le jour

Un smartphone Xiaomi a été certifié par l'organisme chinois TENAA. L'appareil embarquerait un écran 4K (3840 x 2160 pixels).

Xiaomi travaille toujours de nombreux smartphones, toutes gammes confondues. Or, le prochain modèle de la marque chinoise pourrait se distinguer par son écran OLED de 6,55 pouces. Rien d’incroyable ici, c’est plutôt sa grosse définition 4K qui attire l’attention. Pour rappel, cela équivaut à 3840 x 2160 pixels.

Il s’agirait là d’une première pour Xiaomi, mais pas pour le secteur. Encore récemment, on a vu le Sony XPeria 1 III embarquait une dalle avec cette même définition. Reste que la 4K sur smartphone reste une petite rareté, le marché mobile est plus habitué à du Full HD et QHD. Avant d’aller plus loin, il est bon de préciser d’où vient cette information. L’appareil a été aperçu au détour d’une certification accordée par la TENAA.

Quelques caractéristiques techniques en plus de la 4K

Cet organisme se charge de passer en revue les produits de télécommunications afin d’approuver ou non leur commercialisation en Chine. En d’autres termes, ce smartphone au numéro de modèle 2109119BC pourrait bientôt être présenté par Xiaomi. Il faut en effet savoir qu’une certification par la TENAA précède généralement la commercialisation d’un produit de quelques semaines. Il n’est donc pas impossible d’en entendre parler à nouveau d’ici la fin de l’année 2021.

Grâce à cette certification, on découvre aussi quelques détails techniques sur le smartphone 2109119BC en plus du design qu’il devrait arborer.

Le potentiel smartphones Xiaomi 4K // Source : TENAA Le potentiel smartphones Xiaomi 4K de dos // Source : TENAA Le potentiel smartphones Xiaomi 4K vu de profil // Source : TENAA

Comptez donc sur 12 Go de RAM pour un espace de stockage de 512 Go. Il est également question de trois appareils photo au dos : un capteur de 64 mégapixels accompagné de deux autres de 8 mégapixels. La TENAA évoque aussi une batterie de 4400 mAh. Même les dimensions et le poids sont indiqués : 158 x 71,5 x 7 mm (c’est assez fin) pour 166 grammes sur la balance.

D’aucuns pourraient croire que ce futur smartphone se hissera forcément en star du segment haut de gamme de Xiaomi. Toutefois, les caractéristiques dévoilées sur le SoC (huit cœurs, 2,4 GHz) se rapprochent plus d’un Snapdragon 778G milieu de gamme que d’une puce premium.

La 4K, pour quoi faire ?

Reste une question : qui a besoin d’un écran 4K ? Certes, la qualité promet d’être excellente, mais il faudrait vraiment un œil ultra perçant pour faire la différence entre de la 4K et du QHD sur une diagonale de smartphone. Du moins, pas tant que vous ne collez pas littéralement vos pupilles sur la dalle pour essayer de distinguer les pixels.

Par ailleurs, la 4K consomme forcément plus d’énergie qu’une définition moindre. Elle a bien plus d’intérêt sur un téléviseur par exemple.