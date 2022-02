Xiaomi Poco X4 Pro : c’est la grosse fuite, on sait presque tout de lui avant le MWC

Amazon France a momentanément mis en ligne une page dédiée au Xiaomi Poco X4 Pro. L’occasion de jeter un œil sur ses caractéristiques techniques avant son officialisation attendue au Mobile World Congress (MWC).

Organisé du 28 février au 3 mars prochain, le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone fera, comme à son habitude, la part belle aux smartphones. Xiaomi y prévoit d’ailleurs d’introduire un tout nouvel appareil mobile : le Poco X4 Pro, attendu dès le premier jour de l’événement, à 13h, dans le cadre d’une conférence en ligne.

Sauf qu’il n’a même pas fallu patienter jusqu’au rendez-vous barcelonais pour connaître les caractéristiques techniques du téléphone. Comme le relais Android Authority via Pocket Lint, Amazon France a malencontreusement publié de nombreuses informations à son sujet. Avant que la page en question ne soit supprimée par le groupe.

Un module photo à la Mi 11 Ultra

Au niveau du design, le Poco X4 Pro détonnerait avec un module photo arrière épousant toute la largeur du téléphone. Ce qui n’est pas sans rappeler la philosophie esthétique d’un certain Xiaomi Mi 11 Ultra. Faut-il désormais espérer que le Poco X4 Pro ne souffre pas d’un déséquilibre à cause de ce choix, comme ce fut le cas sur l’Ultra.

La marque chinoise fait par ailleurs le pari de bords plats, entourant un écran OLED de 6,67 pouces. Ce dernier jouirait par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour apporter cette fameuse sensation de fluidité à l’usage. Sur le papier, ça donne donc vraiment envie.

Le Poco X4 Pro s’appuierait sur une importante batterie de 5000 mAh, laissant présager une autonomie confortable. Mais rappelons que l’optimisation globale du téléphone et la consommation du processeur ont un impact important sur l’endurance d’un smartphone. Seul un test pourra donc confirmer ces suppositions.

Du côté de la recharge, ce serait le jackpot grâce à un bloc de 67 W. Sur ce point, le Poco X4 Pro devrait donc se recharger à la vitesse de la lumière. Ses 8 et 256 Go de stockage dans sa configuration maximale seraient aussi épaulés par un Qualcomm Snapdragon 695 en guise de processeur.

Ce SoC a été présenté en octobre 2021 pour les smartphones abordables, et apporte aussi et surtout de la 5G dans sa besace. Qualomm promet des performances graphiques améliorées de 30 % et une partie CPU plus rapide de 15 % par rapport au Snapdragon 690.

Comme un air de Redmi Note 11 Pro

Les prestations photographiques devraient être assurées par un capteur principal de 108 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Plus globalement, ce Poco X4 Pro semble partager de nombreux éléments techniques avec un certain… Redmi Note 11 Pro, qui se dote tout de même d’une puce différente.

Le Xiaomi X4 Pro est attendu à un prix avoisinant les 350 euros, toujours selon l’indiscrétion d’Amazon France, bien qu’il faille prendre des pincettes quant à cette position tarifaire.

