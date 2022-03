Watch S1 Active : Xiaomi lancera sa nouvelle montre connectée ce 15 mars

Dévoilée en partie par des informations en fuite début mars, la Watch S1 Active est prête à se dévoiler officiellement. Xiaomi nous la présentera dès demain...

Nous n’avons pas eu à attendre très longtemps pour avoir des nouvelles de Xiaomi. En fuite depuis quelques jours, la nouvelle Xiaomi Watch S1 Active sera officialisée dès demain à l’occasion d’un évènement qui permettra aussi au constructeur de lancer mondialement ses nouveaux Xiaomi 12 et 12 Pro. Deux appareils que l’on connaît déjà puisqu’ils ont été officialisés en Chine en toute fin d’année dernière.

Quoi qu’il en soit, la Xiaomi Watch S1 Active n’aura rien d’une révolution pour la marque. Elle devrait en effet reprendre l’essentiel des caractéristiques de la Xiaomi Watch S1 « classique », dévoilée fin décembre elle aussi, mais avec un nouveau design plus baroudeur. C’est du moins ce que laissaient entendre des visuels marketing partagés début mars par le site spécialisé 91Mobiles.

Une nouvelle S1 pour les amateurs d’activités au grand air

Comme nous l’indiquions, cette nouvelle version de la tocante connectée de Xiaomi pourrait notamment profiter d’un cadran plus robuste et d’une autonomie renforcée pour le trek ou la randonnée, par exemple. L’invitation de Xiaomi (ci-dessous) semble par ailleurs le confirmer, la Watch S1 Active miserait aussi sur un bracelet en silicone plus adapté au sport que l’élégant bracelet en cuir de la Watch S1 « Classique ».

Cette invitation révèle par ailleurs les différents coloris de ce bracelet. Il serait décliné en 6 coloris au moins : blanc, bleu, noir, vert, jaune et rouge. Notons que trois de ces coloris correspondent au visuel qui avait préalablement fuité.

Si l’on ignore pour l’instant les spécifications définitives de cette nouvelle Xiaomi Watch S1 Active, on devrait y retrouver l’écran Amoled de 1,43 pouces (466 x 466 pixels) de la Watch S1, ainsi qu’une batterie de 470 mAh. Il nous faudra attendre demain pour en savoir plus sur la fiche technique de cette tocante, mais aussi découvrir son prix. Pour rappel, la Watch S1 avait été annoncée en Chine à partir de 1099 yuans, soit 152 euros.

