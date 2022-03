Xiaomi Redmi Max 100″ : un téléviseur qui rentrera difficilement dans votre salon

Xiaomi dévoile en Chine un tout nouveau téléviseur de 100 pouces : le Xiaomi Redmi MAX 100.

Xiaomi vient de lancer en Chine un tout nouveau téléviseur de sa gamme Redmi : le Xiaomi Redmi MAX 100 aux dimensions… plus que généreuses. Comme son nom l’indique, le nouveau-né de la marque chinoise est un beau bébé à la diagonale de 100 pouces !

Un téléviseur impressionnant

La dalle LCD de ce Xiaomi Redmi MAX 100 recouvre 98,8 % de sa surface et propose une définition 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi annonce en outre une luminosité maximale de 700 nits, la couverture de 94 % de l’espace DCI-P3 avec un delta E de seulement 2, ce qui promet une excellente fidélité des couleurs. Il prend également en charge les certifications HDR 10, HLG, Dolby Vision, mais aussi IMAX Enhanced et Dolby Atmos avec un système de haut-parleurs d’une puissance de 30 W.

Ce Xiaomi Redmi MAX 100 propose également d’un port HDMI 2.1 avec ALLM, et un temps de réponse de 4 ms pour les joueurs qui voudront profiter de leurs parties avec le moins de latence possible. À cela s’ajoutent deux ports HDMI 2.0, ce qui est un peu chiche pour un téléviseur à ce prix. À cela, on peut mentionner la présence de la technologie FreeSync d’AMD.

À l’intérieur, on retrouve un SoC dont le processeur est une puce quadruple cœur basée sur une architecture ARM Cortex-A73 avec 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage. Il embarque également du Wi-Fi 6 pour une connexion sans fil optimale.

Un lancement en Chine

Le modèle présenté par Xiaomi en Chine tourne sous MIUITV, le système d’exploitation de Xiaomi pour les téléviseurs. Il inclut également des microphones longue portée permettant d’utiliser l’assistant vocal maison Xiao AI. Si jamais le Xiaomi Redmi MAX 100 venait à sortir en Europe, on pourrait s’attendre à la présence de Google TV à la place de cet OS maison, comme c’était le cas sur les précédents modèles, à l’instar du Xiaomi Mi TV Q1 75.

Ce téléviseur n’est pour l’instant annoncé qu’en Chine et sera disponible en précommande à partir du 6 avril là-bas au prix de 19 999 yuans (soit l’équivalent d’environ 2850 euros en conversion brute). Aucun lancement n’est pour l’instant d’actualité dans nos contrées.

