Xiaomi pourrait dévoiler sa voiture électrique dès le mois d’aout

Xiaomi présenterait un premier prototype de sa voiture électrique en août. Un nouveau marché clé pour le fabricant chinois.

On les connaissait pour leurs smartphones, leurs tablettes, leurs montres ou leurs écouteurs et tout un tas d’objets pour la maison, il faudra désormais aussi connaître Xiaomi pour ses voitures. Comme son icône Apple, Xiaomi s’intéresse de près à la voiture électrique et aimerait que l’on croise son logo sur les routes. On sait depuis 2021 que la marque souhaite investir près de 10 milliards de dollars pour se lancer sur ce marché. Si l’on attend depuis un moment les voitures Xiaomi pour 2024, la marque prendrait les devants avec une présentation dès le mois d’août.

Un premier prototype

C’est Sina Tech (via CNEVpost) qui dévoile cette information dans un article visiblement supprimé depuis. Lei Jun, fondateur de Xiaomi, se tiendrait prêt à dévoiler le premier prototype de voiture électrique Xiaomi au mois d’août, dans seulement un mois. Elle aurait été dessinée par HVST Automobile Design, une entreprise déjà connue pour la création du concept car chinois Weltmeister Maven.

On n’en sait pas plus sur les caractéristiques de ce premier véhicule. L’article parle d’un prototype, ce qui laisse pense qu’il s’agira avant tout d’une présentation permettant à Xiaomi de lancer sa campagne de communication et peut-être d’enregistrer les premières commandes, mais sans livraison à la clé.

Le marché de l’automobile n’est pas un marché comme les autres. Il n’y a peu ou prou, pas de place pour les problèmes de fiabilité dans l’automobile, et Xiaomi va devoir s’assurer de l’expérience utilisateur de bout en bout. Reste à savoir si la marque restera en premier lieu en Chine, ou si elle exportera rapidement ses voitures. Pourra-t-elle casser les prix du véhicule électrique comme elle a pu le faire avec le smartphone et la marque Redmi ou se hisser parmi les meilleurs du marché ? Rien n’est moins sûr.

