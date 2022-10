Xiaomi Redmi X86 officialisé : ce très grand téléviseur 4K promet un prix agressif

La sous marque de Xiaomi, Redmi, a dévoilé ce téléviseur 4K doté d'une taille de 86 pouces. S'il fait de nombreuses concessions, il s'affiche à un prix intéressant.

Vous connaissez certainement Xiaomi pour ses tactiques somme toute agressive en matière de prix. Lors de sa conférence de présentation des Redmi Note 12, sa sous-marque Redmi s’est montrée fidèle à cette réputation en dévoilant un téléviseur 4K qui, sur le papier, a tout l’air d’un excellent rapport qualité prix. Il s’agit du Redmi X86.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une dalle de 86 pouces, soit 1,92 m sur 1,1 m. Si Xiaomi n’a pas précisé sur quelle technologie elle s’appuyait, on s’attend à du LCD rafraichi en 120 Hz MEMC. Xiaomi promet une dalle avec un delta E moyen autour des 3, soit une fidélité de couleurs impeccable. Il conviendra bien sûr d’attendre les tests pour trancher sur ce point, étant donné que les valeurs avancées par les constructeurs peuvent parfois être bien éloignées de nos propres tests.

Petite fiche technique et petit prix

Le Redmi X86 dispose d’un rapport écran/corps de 97,3 % et de deux ports HDMI 2.1. Il intègre en outre 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash. Le minimum du minimum pour amener le prix le plus bas possible.

Pour terminer le tour du propriétaire, mentionnons la présence de deux haut-parleurs de 10 watts chacun, compatibles DTS-HD. En revanche, vous devrez faire l’impasse sur le Dolby Atmos, ainsi que toute forme d’HDR (ni Dolby Vision ou HDR 10+).

Les concessions sont donc présentes, mais cela se ressent dans le prix. Le Redmi X86 coûte en effet 4999 yuans, soit environ 690 euros HT. Nous ne savons pas pour l’heure si Xiaomi compte le sortir en France, ni à quel tarif.

