Xiaomi 13 et 13 Pro : nouvelle date de présentation dévoilée, c’est pour très bientôt

Xiaomi avait reporté sa conférence du 1er décembre en raison d'un deuil national. On sait enfin quand le Xiaomi 13 sera dévoilé.

On attendait les Xiaomi 13 et 13 Pro le 1er décembre dernier, mais un deuil national avait empêché le géant chinois de maintenir sa conférence. Une semaine plus tard, la marque annonce sur le réseau social Weibo que sa conférence aura lieu le dimanche 11 décembre à 12h, heure de France métropolitaine.

Comme à son habitude, la marque n’a pas attendu la présentation officielle pour montrer de nombreux visuels sur ses divers comptes de réseaux sociaux. On peut donc d’ores et déjà découvrir le design du Xiaomi 13 (en blanc ci-dessous) et du Xiaomi 13 Pro (en vert ci-dessous) :

Le Xiaomi 13 adopte un bloc photo carré

Le bloc photo du Xiaomi 13 adopte donc un design carré. On retrouve également les fines lignes qui séparent les capteurs et qui donnaient déjà leur identité aux Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Le bloc photo du Xiaomi 13 Pro a par ailleurs l’air plus épais que celui de son comparse non pro. De quoi accueillir son capteur de 50 mégapixels de type un pouce, le même que celui du Xiaomi 12S Ultra.

Les attentes vis-à-vis des nouveaux Xiaomi sont claires à nos yeux : que la puce Snapdragon 8 Gen 2 ne chauffe pas autant que le Snapdragon 8 Gen 1 et que l’interface s’améliore avec le passage à MIUI 14.

