Robot, smartphone, TV : Xiaomi liste les annonces de sa prochaine conférence

Xiaomi prépare le plein d'annonces pour le MWC de Barcelone en fin de semaine. Le géant chinois devrait notamment y présenter ses robots et son fleuron en matière de smartphone.

Avec le covid et l’arrivée à maturité du smartphone, le Mobile World Congress de Barcelone a un peu perdu de sa superbe. Le salon européen reste toutefois l’un des plus importants pour les grandes marques de l’électronique, Xiaomi en tête.

Le géant chinois y organise une conférence le 27 février et compte bien éblouir la presse avec des produits de premier plan.

Les publicités de laisse Xiaomi laissent peu de place au doute concernant l’une des stars de la conférence. Le fabricant devrait faire la démonstration de son CyberOne. Présenté en 2022, ce robot domestique de 55 kg pour 1,77 mètre doit être capable de vous accompagner à une vitesse de 3,6 km/h.

En 2022, Xiaomi avait déjà fait la présentation de son CyberDog au MWC, le chien robot qui n’est pas sans rappeler les productions de Boston Dynamics.

Si l’on en croit les autres publicités de Xiaomi autour de son événement du 27 février, le géant chinois aura d’autres nouveautés à présenter.

Experience a #ConnectedFuture, from the greatest to the latest, through smart living technology.

Hop on the tech ride, and see you at #MWC23!

