De la 4K à petit prix : les TV A2 de Xiaomi changent la donne

Qui a dit qu’il fallait dépenser une fortune pour profiter d’un téléviseur à très haute définition ? Certainement pas Xiaomi qui le prouve avec sa série de TV Xiaomi A2.

Smartphones, tablettes, bracelets, trottinettes, friteuses, gamelles connectées… Xiaomi déploie son savoir-faire sur de très nombreux appareils tech avec toujours un but en tête : proposer le meilleur rapport qualité-prix.

Bien entendu, le petit monde des TV compte aussi sur la présence du constructeur chinois. Celui-ci bouscule d’ailleurs la grille tarifaire de ces produits avec sa série de Xiaomi TV A2. Des dalles qui assurent une définition 4K et une compatibilité avec Android TV à partir de 349 euros seulement. Et ce ne sont pas leurs seuls atouts.

Une bonne expérience visuelle et sonore

Avec des téléviseurs dont les prix démarrent à 349 euros, on peut s’attendre à ce que les sacrifices faits pour maintenir un tarif aussi bas soient nombreux. Pourtant, Xiaomi livre des dalles très bien pensées, garantes d’une expérience utilisateur agréable.

Les Xiaomi TV A2 se déclinent en trois formats : 43, 50 et 55 pouces. Des tailles différentes qui jouissent toutes du même design sobre et bien fini. Le châssis est monocoque et en métal, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement dans votre salon sans jurer avec le reste de la décoration. Les bordures ultra-fines se font très discrètes une fois l’écran allumé. La surface d’affichage est donc optimale, avec un large angle de vue à 178°. Vous ne manquerez aucun détail, quelle que soit votre position sur le canapé.

Mais ce qui ne manque pas de flatter la rétine, c’est sans conteste la 4K. Car oui, bien qu’abordables, les Xiaomi TV A2 délivrent tous une définition de 3 840 × 2 160 pixels. La dalle LCD est par ailleurs compatible avec les normes Dolby Vision, HDR10 et HLG.

Même la dimension sonore n’a pas été sacrifiée sur l’autel du rapport qualité-prix. Ainsi, chaque téléviseur embarque deux haut-parleurs de 12 W chacun. Ils profitent également d’une compatibilité Dolby Atmos ou DTS HD. De quoi procurer une bonne immersion sonore lors du visionnage d’un film ou d’une série.

Le multimédia à l’honneur

Outre une bonne qualité d’image, les TV Xiaomi A2 ont aussi l’avantage d’intégrer l’interface Android TV de Google. Cela signifie que vous avez accès aux nombreuses applications du Google Play Store. Des applications qui tournent de façon fluide grâce à un processeur quadricœur A55, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

Vous pouvez donc regarder vos séries préférées via des services comme Netflix, Prime Video ou Disney+ ou suivre vos streamers favoris sur Twitch. L’option Chromecast est aussi de la partie pour vous permettre de diffuser n’importe quelle vidéo depuis votre smartphone Android ou votre ordinateur, sans fil.

S’il est possible de contrôler facilement les TV Xiaomi A2 grâce à la télécommande fournie, vous pouvez également utiliser votre voix. En effet, les téléviseurs intègrent l’Assistant Google, vous donnant ainsi accès à de nombreuses commandes vocales. De quoi intégrer votre TV dans un environnement domotique et contrôler les objets connectés depuis ce dernier.

Bien entendu, il est possible d’adjoindre de nombreux périphériques aux Xiaomi TV A2 puisque ces téléviseurs embarquent 3 ports HDMI, 2 prises USB-A, un port Ethernet, une sortie optique et une prise jack.

Avec ses trois tailles de téléviseurs, Xiaomi s’adresse à des profils bien différents. Le Xiaomi TV A2 de 43 pouces, par exemple, facturé 349 euros, se place comme un bon premier téléviseur pour les étudiants, ou comme TV d’appoint pour équiper une chambre ou une cuisine.