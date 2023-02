Xiaomi 13 et 13 Pro : la date de sortie et les prix fuitent (ça va piquer)

Alors que les Xiaomi 13 et 13 Pro ont été annoncés en Chine en décembre dernier, on s'attend à ce qu'ils sortent dans les prochains mois. Une nouvelle fuite révèle les prix et la date de sortie en France : comme on pouvait s'y attendre, ça pourrait augmenter.

Xiaomi a présenté en Chine en décembre les Xiaomi 13 et 13 Pro et on s’attend à ce qu’ils sortent en France prochainement. Pour le moment, la marque n’a fait aucune annonce, mais c’est plutôt probable, puisque nous avions vu arriver les Xiaomi 12 et 12 Pro dans nos contrées en mars dernier.

Vers une augmentation des prix pour les Xiaomi 13 et 13 Pro

Le leaker billbil-kun a publié sur Twitter les prix et la date de sortie des prochains flagship de la marque :

Xiaomi 13 en version 256 Go : 999 euros.

Xiaomi 13 Pro en version 256 Go : 1299 euros.

La version de base aurait droit aux coloris noir, vert et blanc, tandis que la version Pro ne serait disponible qu’en blanc ou en noir. Si ces prix sont avérés, cela voudrait dire que ces nouveaux smartphones Xiaomi sont plus chers que la série 12.

PRICE REVEAL PREMIERE Refs. and Official Pricing for Xiaomi 13 and 13 Pro in France 🇫🇷 🔹Xiaomi 13 256GB Black/Green/White: 999€

🔹Xiaomi 13 Pro 256GB Black/White: 1299€ ⌛️Available from March 8th, 2023

Preorder period: TBD – March 7th, 2023 pic.twitter.com/fcNcqYYs3r — billbil-kun (@billbil_kun) January 31, 2023

L’année dernière, le Xaomi 12 était sorti en France au prix de 899 euros et le Xiaomi 12 Pro était affiché à 1100 euros. Cela correspondrait donc à des augmentations respectives de 100 et 200 euros pour ces modèles haut de gamme. Des tarifs en hausse qui ne concernent pas que Xiaomi : selon les rumeurs, les prix des Samsung Galaxy S23 pourraient, eux aussi, augmenter.

Ce que vont nous offrir les Xiaomi 13 et 13 Pro

Le premier changement et le plus visible sur les prochains hauts de gamme de Xiaomi, c’est le design : il est désormais plat en façade et se rapproche un peu plus des derniers iPhone. Pour le Xiaomi 13, côté écran, nous aurons droit à une dalle Oled de 6,36 pouces en 120 Hz. Le plus attendu reste tout de même le SoC, qui est le Snapdragon 8 Gen 2, dernière référence de Qualcomm et qu’on attend aussi dans les Galaxy S23.

Sur la partie photo, le partenariat avec Leica a été renouvelé. Le Xiaomi 13 est équipé d’un capteur photo principal IMX800 de 50 Mpx. Il est accompagné d’un téléobjectif x3,2 de 10 Mpx ainsi qu’un ultra-grand-angle de 12 Mpx avec un champ de vision de 120°. Enfin, la batterie est d’une capacité de 4500 mAh et peut se charger à 67 W en filaire et à 50 W en sans-fil.

Quant au Xiaomi 13 Pro, il a un écran incurvé et se rapproche davantage des derniers Galaxy S22 Ultra. L’écran a une définition QHD et une taille de 6,73 pouces ; il profite de la technologie LTPO afin de proposer un taux de rafraîchissement pouvant aller de 1 à 120 Hz. La photo se voit améliorée avec un capteur IMX989. Pour terminer, la batterie passe à 4820 mAh et peut être rechargée à une puissance maximale de 120 W.

