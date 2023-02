Un Poco X5 GT axé sur le gaming avec son écran rapide en préparation

Le Poco X5 GT de Xiaomi a été repéré sur un site de certification. On ne sait pas sur quels marchés ce smartphone dédié au gaming pourrait être lancé, mais selon les rumeurs, il devrait être disponible prochainement. Quelques spécifications techniques se font d'ailleurs entendre à propos de ce smartphone de Xiaomi.

Après un Poco F4 GT, Xiaomi serait de retour en 2023 avec un nouveau smartphone gaming : le Poco X5 GT. Un modèle qui ferait suite aux Poco X5 et Poco X5 Pro lancés ces dernières semaines. MySmartPrice rapporte qu’un certain Poco X5 GT a été repéré sur le site de certification IMDA, autorité de certification singapourienne, mais aussi sur d’autres sites de certification.

Un Poco X5 GT qui pourrait sortir bientôt

Selon MySmartPrice, il s’agirait d’un modèle milieu de gamme et son numéro de modèle est 23049PCD8G. Les détails techniques sur le site de l’IMDA précisent qu’il sera compatible 5G, comme on pourrait s’y attendre, avec évidemment du Bluetooth et du Wi-Fi.

Quant au site de certification indien, le Bureau of Indian Standards (BIS), il ne révèle aucun détail technique mais « suggère que le téléphone pourrait arriver bientôt en Inde. » Notons en outre que le précédent Poco X4 GT était sorti en France. Il est donc du domaine du possible qu’il en soit de même pour ce modèle. En se penchant sur les détails repérés sur le site IMEI, MySmartPrice dit penser qu’il pourrait s’agir d’un Xiaomi Redmi Note 12 Turbo modifié.

Ce qu’on sait du Poco X5 GT

Le média anglophone a fait le point sur les rumeurs dans son article et déclare qu’il est probable que le Poco X5 GT soit doté du Snapdragon 7 Gen 2 de Qualcomm. Un smartphone Xiaomi qui aurait droit à un écran Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté capteurs photo, on trouverait une caméra selfie de 16 Mpx et à l’arrière un bloc photo avec trois capteurs : un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un capteur macro de 2 Mpx. Le tout serait alimenté par une batterie de 5500 mAh pouvant être rechargée jusqu’à 67 W.

