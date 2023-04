L’idée saugrenue de Xiaomi pour ringardiser les montres connectées

Xiaomi prévoirait une volée d'accessoires avec son nouveau bracelet connecté, le Xiaomi Band 8. L'un d'entre eux permettrait de porter le bracelet façon pendentif. Et pourquoi pas ?

Xiaomi s’apprête à annoncer une volée de produits, avec en tête de gondole le Xiaomi 13 Ultra, mais aussi la Xiaomi Tab 6. Si son nouveau bracelet connecté a l’air pour le moins classique, un élément vient un tout petit peu changer la formule.

Le président de Xiaomi a publié sur Weibo une image montrant que le futur bracelet connecté peut aussi être porté comme un pendentif.

Une mauvaise idée sur le papier

Bien sûr, porter son bracelet de cette manière n’apparait pas immédiatement être une bonne idée. En effet, on y perd la mesure de la fréquence cardiaque et de la SpO2 puisqu’elles nécessitent toutes deux un contact avec la peau, et le podomètre doit sans aucun doute être perturbé par cette manière de porter le bracelet.

Mais il n’empêche que cette idée toute simple met assez bien en valeur l’un des points forts du bracelet. Le président a publié toute une série de clichés qui montrent divers accessoires ainsi que deux types d’attaches différentes : une ronde et une rectangulaire. On constate d’ailleurs sur la version pendentif qu’il n’y a qu’une seule attache.

Le Xiaomi Band 8. // Source : Xiaomi Le Xiaomi Band 8. // Source : Xiaomi Le Xiaomi Band 8. // Source : Xiaomi Le Xiaomi Band 8. // Source : Xiaomi

En outre, cela ouvre la voie à une utilisation mixte du bracelet. Autour du cou en journée, sans qu’il ne mesure rien, puis autour du poignet le soir pour aller s’entrainer par exemple. Espérons que s’il est porté autour du cou, les mesures puissent être désactivées facilement pour éviter qu’il ne tente de mesurer dans le vide et qu’il ne dégage une lumière verte un peu gênante aussi près du visage.

