Prise en main du Poco F5 Pro : ce smartphone Xiaomi en a-t-il dans le ventre ?

Xiaomi n'a pas qu'un 13 Ultra à mettre en avant : le constructeur possède aussi la marque Poco, davantage tournée vers les performances à un prix qui se veut accessible. C'est encore le cas avec un Poco F5 Pro qui, s'il paraît prometteur sur ce point, l'est moins sur d'autres. Le temps de quelques heures, nous avons pris en main ce smartphone milieu de gamme, voici nos premières impressions.

La marque Poco revient sur le marché français avec un nouveau smartphone Xiaomi : le Poco F5 Pro. Proposé à près de 600 euros, il entend être très bon du point de vue des performances, avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 puissant et avec beaucoup de stockage : 256 ou 512 Go. Il se positionne en successeur du Poco F4 GT qui nous avait déçus l’année dernière, un smartphone gaming sur lequel nous avions eu des ralentissements et beaucoup de chauffe. Qu’en est-il du Poco F5 Pro ? Notre début d’expérience avec ce smartphone dans cet article.

Un design classique avec une recette éprouvée du Poco F5 Pro

Il faut reconnaître que le design du Poco F5 Pro est somme toute classique. Au dos, on a une surface glossy blanche (pour notre modèle de test) avec le nom de la marque sur le côté. Mais c’est tout en haut qu’il faut regarder pour y voir de l’originalité : le bloc photo. Dans un format rectangulaire, il adopte deux bords épais et gris, avant de passer à la plaque qui contient les objectifs. Le résultat fait un peu plaque à induction, mais ça reste assez discret. De l’autre côté, on a droit à un écran de 6,67 pouces avec des bordures assez fines, y compris pour le menton. Le capteur selfie est logé en poinçon en haut au milieu de l’écran.

Quant à la prise en main, elle est là aussi classique, mais satisfaisante. Les doigts accrochent bien les tranches grises qui sont prononcées. On sent quand même que la partie haute du smartphone est plus lourde, ce qui donne parfois l’impression qu’il va basculer, mais ça reste correct. Le capteur d’empreintes digitales ainsi que la reconnaissance faciale sont rapides à configurer et sont très réactifs.

Quelques mots sur cet écran Amoled WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est lumineux comme il faut et bien défini, aucun problème là-dessus. Quant à la justesse des couleurs, ces dernières privilégient a priori les tons froids, mais rien d’alarmant, c’est largement utilisable.

Un volet photo loin d’être convaincant

La photo pourrait être un réel point noir du Poco F5 Pro si l’on en croit les quelques photos prises avec lui, dont vous pouvez juger vous-même ci-dessous. Le principal problème qu’on trouve à la fois sur le capteur principal et sur l’ultra-grand-angle, c’est la gestion de la plage dynamique mauvaise. Certaines zones sont légèrement surexposées, et celles qui sont dans des zones sombres ne sont pas sous-exposées. En revanche, le traitement algorithmique entraîne trop de bruit numérique et cela se voit directement (encore plus sur l’ultra-grand-angle). Les couleurs sont relativement correctes sans être très bonnes.

Quant au capteur macro, s’il arrive à rendre des photos nettes, le grain est trop présent pour qu’il soit vraiment utile : privilégiez le capteur principal en effectuant un zoom numérique (quitte à passer par le mode 64 Mpx disponible).

Un Poco F5 Pro réellement puissant ?

Pour un usage mixte, le Poco F5 Pro nous semble parfait : les applications se lancent rapidement et l’interface est fluide. Mais ce n’est pas là qu’on attend vraiment ce smartphone : là où il peut se démarquer, c’est sur le jeu vidéo. L’interface propose même des options dédiées pour augmenter les performances. Par ailleurs, il s’agit de MIUI 14 fonctionnant sous Android 13. Quant au nombre de mises à jour, nous avons demandé à Xiaomi et nous sommes en attente d’une réponse.

Nous avons pu jouer rapidement à Fortnite dans le mode Foire d’empoigne à 60 FPS avec les paramètres graphiques réglés sur « Élevés » avec les textures en HD. Et il faut dire que le résultat est probant : même dans les zones avec beaucoup d’éléments (joueurs, bâtiments, etc.), le Poco F5 Pro ne sourcille pas, ou presque (j’ai constaté quelques légers ralentissements à certains moments). Si le Poco F5 Pro n’est pas prometteur sur la photo, il l’est sur le gaming. À voir ce que donneront nos benchmarks pour le comparer à d’autres modèles à des prix similaires.

Prix et disponibilité du Poco F5 Pro

Le Poco F5 Pro est disponible à partir d’aujourd’hui dans les coloris noir et blanc dans différentes versions et à différents tarifs :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 579,90 euros ;

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 629,90 euros ;

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 649,90 euros.

Pour le lancement sur smartphone, tous les modèles profitent d’une réduction de 50 euros jusqu’au 16 mai. De plus, vous pouvez profiter d’un bonus de reprise sur certains modèles, jusqu’à 150 euros.