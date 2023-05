Le Poco F5 Pro est là : Xiaomi a de la puissance à revendre

Xiaomi lance ce jour en France le Poco F5 Pro, un smartphone milieu de gamme vendu à partir de 580 euros. Au programme : SoC performant, écran qui s'annonce très bon et du stockage à revendre. Mais est-ce que ce smartphone saura convaincre au niveau de son rapport qualité/prix ?

Le successeur du Poco F4 GT est peut-être là : il s’agit du Poco F5 Pro de Xiaomi. Certes, ce smartphone milieu de gamme est légèrement moins cher et pas spécialement axé sur le gaming, mais il est plutôt comparable. Après un F4 GT décevant, le Poco F5 Pro saura-t-il remonter la barre ? C’est en tout cas l’ambition de ce smartphone Xiaomi.

De la puissance et du stockage à revendre

Ce qu’on remarque directement sur ce smartphone, c’est son SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, qui promet d’être assez puissant grâce à son CPU huit cœurs cadencés à 3 GHz, son GPU Adreno et sa gravure en 4 nm. Pour épauler tout cela, on aura droit à 8 ou 12 Go de RAM selon les versions. Le stockage ne sera pas en reste grâce à 256 ou 512 Go : de quoi stocker beaucoup de jeux gourmands.

Pour alimenter tout cela, le Poco F5 Pro dispose d’une batterie de 5160 mAh pouvant être rechargée à une puissance maximale de 67 W en filaire et de 30 W en sans-fil. Selon le constructeur, on peut récupérer 50 % de batterie en 15 minutes en filaire : en sans-fil, cela prendrait 32 minutes. Et pour éviter la surchauffe, le Poco F5 Pro possède une chambre à vapeur. Sur la partie système, on trouve l’interface MIUI 14, basée sur Android 13.

Poco F5 Pro : une fiche technique assez classique

Afin de profiter à fond de ses jeux, on trouve un écran de 6,67 pouces Amoled en WQHD+ (3200 par 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Côté luminosité, il peut monter à 1400 cd/m² en pic et couvre le DCI-P3. Une dalle protégée par un verre Corning Gorilla Glass 5 pour éviter les brisures.

Sur la partie photo, on trouve plusieurs capteurs photo :

Un capteur principal de 64 Mpx, f/1.79 ;

Un capteur ultra-grand-angle de 8 MPx, f/2.2 ;

Un capteur macro de 2 Mpx, f/2.4 ;

Un capteur selfie de 16 Mpx, f/2.45.

Nous pouvons tout de même émettre des réserves sur l’intérêt du capteur macro. La plupart du temps, ce type de capteur n’est pas assez bon pour produire des clichés intéressants.

Prix et disponibilité du Poco F5 Pro

Le Poco F5 Pro est disponible à partir d’aujourd’hui dans les coloris noir et blanc dans différentes versions et à différents tarifs :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 579,90 euros ;

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 629,90 euros ;

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 649,90 euros.

Pour le lancement du smartphone, Xiaomi met en place des offres, puisque tous les modèles coûtent 50 euros moins chers pour tout achat jusqu’au 16 mai. Les acheteurs peuvent aussi profiter d’un bonus de reprise de 100 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 150 euros de reprise pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

