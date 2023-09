Xiaomi Poco F5 Pro : le moins cher des smartphones avec un Snapdragon 8+ Gen 1 grâce à cette réduction de 200 €

Le secteur des smartphones gaming est d'ordinaire réservé aux modèles haut de gamme, quoi de plus de logique puisque seuls les meilleurs processeurs sont capables de faire tourner les derniers jeux 3D avec la meilleure qualité graphique. Pourtant, Xiaomi a délivré au mois de mai le Poco F5 Pro, un milieu de gamme conçu spécialement pour cet usage et lancé dans les 600 euros. En ce moment, ce smartphone profite d'une grosse baisse dans sa version avec 12 Go de RAM et est proposé à 425,98 euros.

Ce mois de mai, Xiaomi ajoutait dans son catalogue le Xiaomi Poco F5 Pro, un modèle du milieu de gamme spécialement conçu pour un usage gaming. Il n’a pas à rougir face à certains modèles haut de gamme ou aux concurrents sur le même segment tarifaire puisqu’il embarque ni plus ni moins qu’un Snapdragon 8+ Gen 1, l’un des meilleurs SoC du marché. En ce moment, le Poco F5 Pro de Xiaomi est moins cher de 200 euros.

Le Xiaomi Poco F5 Pro en quelques points

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les performances du SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Une bonne autonomie avec la charge rapide à 67 W

Au lieu de 629,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco F5 Pro (256 Go + 12 Go de RAM) est maintenant disponible en promotion à 425,98 euros chez AliExpress grâce à un coupon vendeur et au code promo FR60.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco F5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco F5 Pro au meilleur prix ?

Un bel écran qui saurait convaincre n’importe qui

Le Xiaomi Poco F5 Pro arbore un design élégant avec de belles finitions, mais vu et revu au fil des modèles, si bien que ça en devient fade. De plus, Xiaomi ne semble pas avoir fourni plus d’efforts en termes de robustesse puisque le Poco F5 Pro est seulement doté d’une certification IP53. L’écran, en revanche, sait bien se défendre. Il s’agit d’une dalle AMOLED en définition WQHD+ (3 200 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant être réglé sur 60 Hz ou 120 Hz. Pour ce tarif, c’est du beau travail.

Ce smartphone se débrouille beaucoup moins bien sur la partie photo. Au dos, on retrouve un bloc photo à trois capteurs : un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. À l’avant, c’est un capteur frontal de 16 Mpx qui permet de prendre des selfies. Ces trois derniers capteurs sont soit passables, soit inutiles, seul le capteur principal s’en sort ici mais sans pour autant briller. Ce n’est clairement pas pour son appareil photo qu’il faut jeter son dévolu sur le Poco F5 Pro.

Un smartphone taillé pour le gaming

Voici la partie vraiment intéressante sur ce smartphone : ses performances. Le Xiaomi Poco F5 Pro embarque un Snapdragon 8+ Gen 1 qui équipait les derniers smartphones haut de gamme il y a encore quelques mois. Il est accompagné ici par 12 Go de RAM LPDDR5 pour assurer le multitâche sans s’essouffler. Pour ce qui est des jeux gourmands, le Poco F5 Pro est capable de faire tourner Genshin Impact et Fortnite avec les meilleurs graphismes à 60 FPS, impressionnant pour ce tarif.

Il faut cependant prendre en compte que le smartphone se met à chauffer au bout de quelques minutes de jeu, et ce malgré la présence d’une chambre à vapeur Liquid Cool 2.0, mais pas à un point où cela devient inquiétant. Enfin, le Xiaomi Poco F5 Pro embarque une batterie de 5160 mAh qui sait tenir le coup dans un usage intensif genre gaming. Dans un usage moyen, il peut tenir entre une journée et demie et deux jours. La charge rapide de 67 W est quant à elle capable de faire passer la batterie de 10 % à 100 % en 50 minutes top chrono.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Poco F5 Pro.

Afin de comparer le Xiaomi Poco F5 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.