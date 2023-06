Xiaomi travaillerait sur un concurrent au Galaxy Z Flip 5 : la guerre du Flip est ouverte

Xiaomi plancherait sur un modèle de Flip « extrêmement fin et léger ». Leur expérience sur les Mix Fold leur donne du crédit sur le sujet.

Dans les premiers temps du smartphone pliant, il n’y avait que les Fold, ou format livre. Puis sont venus les Flip, aussi appelés format clapet. Alors que tous les grands acteurs du secteur, Samsung en tête, ont désormais leur smartphone pliant au format Fold, on voit de plus en plus de rumeurs abonder sur des Flip. C’est aujourd’hui au tour de Xiaomi.

D’après le leaker Digital Chat Station, qui officie sur Weibo avec une fiabilité qu’il faut lui reconnaître, en particulier sur Xiaomi, la marque chinoise plancherait sur son propre modèle.

Un Xiaomi Mix Flip ?

Xiaomi Mix Flip ? Xiaomi Flip ? Ou un tout autre nom ? Pour le moment, on ignore jusqu’à la dénomination du produit. Selon Digital Chat Station, il s’agirait d’un smartphone « extrêmement fin et léger ».

Vu l’historique de la marque avec le Xiaomi Mix Fold 2 par exemple, le smartphone pliable le plus fin du marché, il y a tout lieu de penser que Xiaomi suivra la même philosophie de design.

En outre, aucun smartphone pliant de Xiaomi n’étant sorti en France jusqu’ici, on peut clairement envisager qu’il en sera de même le jour où ce téléphone est présenté officiellement. Ceci étant, le format Flip s’attire les faveurs des foules et se vend bien mieux que le Fold. Il n’est pas exclu, donc, qu’à l’instar d’Oppo, Xiaomi décide de commercialiser au niveau mondial son format Flip avant le Fold.

Vous l’aurez compris, tout cela n’est que spéculation de notre part, il faudra attendre d’en apprendre plus sur ce produit avant d’être fixé, si tant est que Xiaomi se décide à le commercialiser. Rappelons que le secteur du smartphone traverse une crise importante.

