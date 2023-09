Oubliez les air fryers : Xiaomi se lance dans les laveurs de fruits et légumes

Xiaomi, c'est beaucoup plus large que les smartphones : on connaît aussi la marque pour les pompes à air, les friteuses ou encore les fontaines à eau pour animaux. En Chine, la marque se lance timidement dans une nouvelle aventure : celle de la machine à laver les fruits et les légumes.

Xiaomi lance une nouvelle fois une campagne de financement participatif. L’objectif : vendre une machine à nettoyer les fruits et légumes. Attention, elle n’est pas connectée et relève davantage de l’électroménager « classique » que de l’objet connecté.

Une machine à laver les fruits et légumes : plus besoin de ses mains

Ce nettoyeur se compose tout d’abord d’un boîtier qu’on peut fixer au mur ou sur un plan de travail. Au bout de deux câbles qui sortent sur les côtés, deux têtes, qui peuvent nettoyer en simultané, l’une dans un évier, l’autre dans un saladier par exemple. Cela permet de laver les fruits, les légumes, ou même la viande.

Les moteurs à l’intérieur des têtes ont une fréquence variable, ce qui permet de créer des flux d’eau pour un nettoyage assez puissant. Plusieurs programmes de nettoyage sont proposés, avec des intensités et des durées différentes selon les aliments nettoyés. Xiaomi avance un taux d’efficacité de nettoyage de 94,8 %.

La machine serait même capable de purifier les ions de l’eau avec de la lumière et du dioxyde de chlore. De quoi éliminer (au moins en partie) certains contaminants, comme les pesticides ou les métaux lourds. En plus de tout ça, on a des fonctions de séchage et de chauffage, qui permettent d’empêcher la prolifération des bactéries.

Xiaomi lance une campagne de financement participatif pour sa nouvelle création

Pour évaluer l’intérêt de certaines gammes de produits, Xiaomi n’est pas obligée de directement les commercialiser en grande pompe. Elle peut passer par un financement participatif : en clair, les clients achètent en avance le produit, et s’ils sont suffisamment nombreux, ils seront livrés. Dans le cas inverse, Xiaomi rembourse tout le monde et personne n’est livré. Pour la marque, cela permet de maîtriser les stocks et d’éviter de produire trop d’appareils en avance.

C’est ce que la marque avait fait avec sa lampe connectée façon Pixar : elle réitère l’expérience ce moment avec son nettoyeur de fruits et légumes en Chine. Le prix de lancement est de 449 yuans, ce qui correspond à 57 euros environ selon le cours actuel.

