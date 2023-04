Cette lampe Xiaomi se prend pour la lampe Pixar : caressez-la pour la faire bouger

Aux côtés du Xiaomi 13 Ultra et de nombreux autres produits, Xiaomi a annoncé la Mi Lamp, une lampe connectée un peu spéciale. Sous ses airs de Luxo Jr., la fameuse lampe de Pixar, elle propose des fonctionnalités « intéressantes ». Parmi elles : la lampe peut bouger si vous la caressez.

Ce mardi 18 avril, a eu lieu une conférence de Xiaomi en Chine. Le fabricant y a présenté le Xiaomi 13 Ultra et son kit de photographie professionnel, la Smart Band 8, un téléviseur QD-mini-LED ainsi que la Pad 6. Mais ce n’est pas tout : en fin de conférence, la marque a annoncé la Mi Lamp, une lampe connectée de bureau un peu particulière.

Une lampe de bureau « très coquine »

Voilà le premier adjectif utilisé par la présentatrice de la conférence pour désigner cette Mi Lamp. Lorsqu’on la caresse au niveau de l’abat-jour, elle peut bouger pour changer d’angle, s’allumer ou s’éteindre. Alors, « elle lève la tête et se frotte à vous comme un petit animal ».

Cela permet de déclencher divers « retours émotionnels » parmi sept, pour une « nouvelle expérience de maison intelligente » selon les mots de Xiaomi. Par exemple, si on la secoue au niveau de son support, elle se met à remuer la tête pour exprimer toute sa colère. Aussi, si on la laisse trop longtemps éteinte, elle peut se mettre à « bouder » (oui, oui) et clignoter.

À quoi sert la Mi Lamp ?

On peut évidemment régler la luminosité de l’ampoule et la contrôler depuis son smartphone grâce à l’application Mi Home. Cette lampe connectée propose du contrôle gestuel comme nous l’avons vu.

Pour faire tout cela, divers gestes ont été montrés, ouvrir ou fermer la main, régler la luminosité en déplaçant son pouce et son index (plus ils sont éloignés, plus la lampe éclairera). Autre exemple : faire le signe des cornes (qu’on trouve notamment dans la culture métal/rock) fait passer la lampe en mode « spectacle » : elle se met alors à tournoyer et à clignoter.

Des gestes qui peuvent aussi servir à déclencher des actions sur des objets connectés à l’écosystème Xiaomi : téléviseur, enceinte connectée, etc.

Prix et disponibilité de la Mi Lamp

Pour le moment, la Mi Lamp est disponible uniquement en Chine au prix de 499 yuans, soit environ 63 euros selon le cours actuel. Cette lampe est lancée en financement participatif, dont l’opération débute dès aujourd’hui.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.