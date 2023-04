Xiaomi Smart Band 8 : jeux mobiles, capteur de course, entraînement de boxe… c’est bien plus qu’un bracelet connecté

Xiaomi a dévoilé son nouveau bracelet connecté, le Smart Band 8, doté de jeux mobiles et de nombreuses fonctions qui en font plus qu'un simple bracelet connecté.

Comme prévu, Xiaomi a profité de l’annonce de son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi 13 Ultra, ce mardi, pour dévoiler son nouveau bracelet connecté, le Xiaomi Smart Band 8. Pour être plus précis, comme le constructeur l’avait déjà suggéré, il s’agit finalement davantage d’un traqueur d’activité polyvalent que d’un simple bracelet connecté.

Le Xiaomi Smart Band 8 est ainsi un traqueur d’activité qui reprend, en apparence, le design des précédents bracelets de la marque chinoise, avec son format de pilule allongée avec un écran de 1,62 pouce affichant un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Mais surtout, le Xiaomi Smart Band 8 se veut bien plus facilement personnalisable que les précédentes versions de Xiaomi Band. Le constructeur chinois a changé de format de bracelet pour permettre de s’adapter plus facilement à des styles différents. La firme propose ainsi des modèles en cuir, en métal, à double boucle ou en silicone. Pour chacun de ces bracelets, proposés en option, Xiaomi a également développé des cadrans afin de permettre d’adapter le look de l’écran à celui du support du capteur.

Un bracelet avec des jeux mobiles

En parlant de cadran, le constructeur indique s’être inspiré de plusieurs jeux mobiles, comme le Sudoku, 2048 ou le flipper, afin de proposer des cadrans reprenant ces jeux et permettant à tout à chacun de s’y essayer directement au poignet. Un bon moyen pour la firme d’ouvrir un peu son écosystème jusque là limité aux seules applications proposées nativement par Xiaomi, à l’exception notable des cadrans.

Outres les bracelets en eux-mêmes, Xiaomi propose également deux systèmes d’accroche plus originaux. C’est le cas notamment du collier permettant de fixer le capteur sous forme de pendentif autour du cou. Un bon moyen pour les plus réfractaires aux bracelets de toujours pouvoir utiliser le paiement sans contact ou de recevoir les notifications.

Un autre format d’accroche se dédie lui davantage au running avec le « running clip ». De quoi permettre d’accrocher le Xiaomi Smart Band 8 à sa chaussure pendant les séances de running pour analyser la vitesse, la hauteur ou la longueur des foulées. Xiaomi annonce une marge d’erreur de seulement 5 %, au même niveau que les équipements destinés aux plus sportifs. Cet accessoire vient positionner le Smart Band 8 comme un concurrent potentiel des Coros Pod 2 et Garmin Running Dynamics Pod.

Parmi les autres usages mis en avant par Xiaomi, on peut citer une fonction de boxe interactive, en synchronisant le Smart Band 8 à un smartphone ou une tablette pour suivre des entraînements vidéo guidés.

Plus de deux semaines d’autonomie

Du côté de l’autonomie, on peut compter, selon le fabricant, sur 16 jours d’utilisation en mode standard et 6 jours d’utilisation avec écran activé en permanence. La recharge se fait quant à elle en une heure.

Le Xiaomi Smart Band 8 est pour l’heure annoncé uniquement pour le marché chinois. Il est décliné en deux modèles : un modèle classique affiché à 239 yuans (32 euros HT) et un modèle NFT affiché à 279 yuans (37 euros HT). On ignore encore à quel prix le bracelet sera proposé en France. Rappelons par ailleurs que, pour l’heure, Xiaomi ne propose aucun partenariat avec les banques françaises pour le paiement sans contact par NFC.

