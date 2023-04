Le Xiaomi Smart Band 8 ira bien au delà du simple bracelet connecté

Le prochain bracelet connecté de Garmin pourra également faire office de capteur de foulée en le fixant au pied.

Alors que Xiaomi doit présenter, mardi 18 avril, son nouveau bracelet connecté, la marque chinoise distille, depuis quelques jours, les informations sur son nouveau Smart Band 8. On savait déjà que le traqueur d’activité pourrait être porté autour du cou en l’accrochant à un collier. Désormais, Xiaomi a livré d’autres cas d’usages tout aussi étonnants.

Comme le rapporte le site GizmoChina, Xiaomi a dévoilé, sur le réseau social chinois Weibo, deux nouveaux usages qui seraient désormais pris en compte par le Smart Band 8. Le premier concerne la boxe tandis que le second s’adresse à la course à pied.

Pour la boxe, le Xiaomi Smart Band 8 devrait permettre une nouvelle fonction de « boxe interactive sensorielle » simplement en le fixant au poignet. Concrètement, avec ce nouveau mode sportif, le traqueur devrait pouvoir être capable de mesurer la puissance d’un coup de poing ou d’autres données liées à la puissance du bras.

Plus intrigant, le mode « balise de course à pied » vise quant à lui à fixer le Xiaomi Smart Band 8 non pas au poignet, comme une montre de sport classique, mais directement à la chaussure. De quoi permettre, selon le constructeur, des mesures plus précises comme la fréquence des foulées, leur longueur, la force d’impact au sol ou l’orientation du pied lors des foulées.

Des fonctions qui vont au-delà du simple bracelet connecté

Xiaomi permettrait ainsi de multiplier les usages de son Smart Band 8 au-delà même des données de fréquence cardiaque ou de vitesse. Il ne s’agirait ainsi pas d’un simple bracelet connecté, mais d’un traqueur sportif plus complet.

Le Xiaomi Smart Band 8 // Source : Xiaomi Le Xiaomi Smart Band 8 // Source : Xiaomi

Les capteurs à placer au pied sont bien connus des coureurs et plusieurs constructeurs proposent déjà des traqueurs dédiés à ce type de mesure — longueur et hauteur des foulées, temps de contact au sol, etc. C’est le cas notamment de Coros, avec son Pod 2, et de Garmin, avec son Running Dynamics Pod, tous deux commercialisés autour de 70 euros.

On devrait en savoir plus sur le Xiaomi Smart Band 8 lors de sa présentation officielle, mardi 18 avril à 13h heure de Paris. C’est à ce moment-là qu’on aura les caractéristiques complètes du bracelet, mais aussi son tarif. Il faudra cependant patienter avant d’en savoir plus sur une commercialisation française, la sortie chinoise précédant généralement de plusieurs semaines une disponibilité en Europe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.