Le Xiaomi 13 Ultra est là : le Galaxy S23 Ultra n’a qu’a bien se tenir

Le Xiaomi 13 Ultra vient tout juste d'être présenté par Xiaomi. Après une année sans modèle Ultra en Europe, la marque chinoise présente son nouveau fleuron avec une disponibilité mondiale, et donc française, à prévoir.

Il est là, il est beau, il est tout chaud, le Xiaomi 13 Ultra vient tout juste d’être présenté à Beijing lors d’une conférence qui lui était presque intégralement dédiée. Xiaomi en a profité pour lancer également le nouveau Xiaomi Smart Band 8 et sa tablette, la Xiaomi Pad 6. Le Xiaomi 13 Ultra devrait selon toute vraisemblance sortir en France dans les mois à venir, contrairement à son prédécesseur, le Xiaomi 12S Ultra, pourtant le premier smartphone de ce calibre chez le constructeur à intégrer un capteur de type un pouce.

La photo, la photo, la photo. Sur l’ultra premium, c’est évidemment le premier des critères. Xiaomi veut mettre en avant les qualités de son téléphone dès la présentation des modules photos, répartis en cercle avec les deux flashs sur un énorme bloc photo rond. Ce dernier est censé rappeler la caméra M1 de Leica, inspiration assumée pour le design. Une inspiration peu étonnante étant donné que la marque spécialisée est le partenaire officiel de Xiaomi pour améliorer ses ambitions en matière photographique.

En photo de quoi s’amuser

Détaillons ces quatre capteurs photo. Vous avez donc un IMX989 de type un pouce, le même capteur que celui du Xiaomi 12S Ultra. On sent que tout le savoir-faire du constructeur a été mis ici en premier lieu. Il dispose d’un d’un objectif grand-angle 24 mm à ouverture variable (f/1,9 ou f/4) et de huit lentilles miniaturisées pour l’occasion. Elles ont en outre reçu un nouveau traitement censé les protéger davantage contre les forts changements de température. Avec un capteur aussi grand, Xiaomi promet des photos sans perte, même en appuyant sur le bouton X2, qui est pourtant un zoom numérique dans l’image.

Les trois autres capteurs portent le même nom. Il s’agit de l’IMX 858, plus petit que le capteur principal et attaché à un ultra grand-angle, un téléobjectif X3,4 et un téléobjectif X5. Avec tout cet attirail, le Xiaomi 13 Ultra va clairement chasser sur les terres du Galaxy S23 Ultra ou du Honor Magic 5 Pro, en affichant deux téléobjectifs pour une grande adaptabilité. En revanche, on remarquera que le zoom optique le plus important n’est pas aussi capable que le périscope du Galaxy S23 Ultra.

Un design revu et corrigé

Pour le reste du design, signalons que le bloc photo semble comme posé sur un plateau surélevé à l’arrière du téléphone. Ce plateau coule ensuite en une pente, qu’on imagine censée aider pour la préhension jusqu’en bas du téléphone. Toute cette partie au dos est recouverte d’un cuir végan. Lui aussi a été revu et corrigé. Il bénéficie d’un revêtement antibactérien et est censé être plus résistant à l’usure et à la saleté que son prédécesseur. Il s’habille de deux coloris, noir ou vert foncé.

Relativement étroit, ce revêtement cède vite sa place sur les côtés à de l’aluminium bombé qui amène à une tranche plate, qui amène elle-même à l’écran légèrement incurvé. Ajoutons que le téléphone est IP68, comprendre par là étanche, mais aussi protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus sur sa face avant.

Écran haut de gamme, charge rapide et puissance à revendre

La face avant, justement, accueille un écran de 6,73 pouces percé en son centre. Cette dalle Oled remplit tous les critères d’un smartphone premium en 2023 : WQHD+, LTPO (1-120 Hz), jusqu’à 2600 nits de luminosité. Côté puissance, le téléphone répond aussi présent avec un Snapdragon 8 Gen 2, la puce la plus puissante en activité sur Android. Si elle ne souffre pas de soucis de chauffe particuliers, Xiaomi a décidé de lui adjoindre un système de refroidissement élaboré, à base de plusieurs couloirs de métal liquide.

Source : Xiaomi

Xiaomi oblige, la charge rapide est présente avec 90 W pour une batterie de 5000 mAh, censée tenir 1,34 jour d’usage. On a presque envie de dire 90W seulement, mais cela est certainement bien assez pour partir tranquille. Parmi les petites nouveautés qui intéresseront les fans les plus acharnés, citons également le passage à l’USB 3.2, garantissant un transfert jusqu’à 5 Go/s.

Le prix et la date de sortie du Xiaomi 13 Ultra ne sont pas encore connus à l’heure de la rédaction de ces lignes.

Afin de couvrir le lancement de ce téléphone, notre journaliste a été invité par la marque à Beijing pour assister à l’évènement de lancement.

