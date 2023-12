Xiaomi 13 Ultra : le meilleur smartphone de la marque est moins hors de prix aujourd’hui

Suréquipé et ultra-premium, le Xiaomi 13 Ultra cumule les superlatifs. Son prix de lancement, très (très) élevé, n'est donc pas si étonnant. Mais en ce moment, il est légèrement moins cher que d'habitude puisque sur Boulanger, on peut le trouver à 1 299 euros au lieu de 1 499 euros.

Avec son 13 Ultra, Xiaomi est parvenu cette année à se mettre au niveau des smartphones ultra-premiums récents. Malgré quelques compromis, ce modèle suréquipé nous a vraiment convaincus, tant par ses performances de haut vol que par son écran sublime ou encore son autonomie rassurante. Mais son prix de lancement de 1 500 euros a de quoi être rédhibitoire. D’où notre soulagement lorsqu’on le voit en promotion à moins de 1 300 euros.

Le Xiaomi 13 Ultra, c’est…

Un excellent écran OLED WQHD+ à 120 Hz

Des performances de haut vol

Une autonomie confortable

Initialement proposé à 1 499 euros, le Xiaomi 13 Ultra est désormais affiché à 1 299 euros chez Boulanger. Vous pourrez aussi le trouver à 829 euros via un vendeur tiers chez Cdiscount, mais notez qu’il s’agit de la version chinoise qui ne supporte pas les bandes de fréquences des 700 MHz (B28) et des 800 MHz (B20) pour la 4G. En revanche, pas de problème avec la 5G.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 13 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 13 Ultra au meilleur prix ?

Un écran qui flatte la rétine

Les smartphones baptisés Ultra sont généralement de beaux bébés qui n’ont rien de compacts, et le Xiaomi 13 Ultra n’échappe pas à la règle. Avec ses 227 grammes et ses dimensions de 163,2 x 74,6 x 9,1 mm, ce modèle est plutôt costaud, mais étonnamment, sa prise en main n’est pas très compliquée. Son dos en cuir vegan très agréable, qui imite le grip d’un appareil photo, ainsi que la petite colline qui accueille le haut des doigts aident beaucoup et font de ce smartphone un appareil vraiment confortable.

Xiaomi a aussi mis le paquet sur l’écran, avec une dalle OLED WQHD+ de 6,73 pouces, compatible HDR10+, rafraîchie à 120 Hz en LTPO et dont la luminosité culmine à 1 300 nits. Excusez du peu. Lors de notre test, cet écran nous a tout simplement impressionnés par sa fluidité et ses couleurs pimpantes. Petit bémol tout de même pour la calibration peu précise. Autrement, la fluidité est aussi de mise pour les animations de l’interface MIUI 14 (Android 13), qui regorge en plus de fonctionnalités intéressantes mais qui souffre d’un petit manque d’ergonomie dans les menus.

Des performances qui ne déçoivent pas

Côté performances, le Xiaomi 13 Ultra est propulsé par la puce la plus haut de gamme de 2023, j’ai nommé la Snapdragon 8 Gen 2, qui fait des merveilles en jeu : faire tourner des titres gourmands en mode graphique élevé n’est pas un souci, malgré une petite chauffe de l’appareil par moments. L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 5 000 mAh qui nous a offert une journée et demie d’utilisation avec un usage modeste. Puis, avec le chargeur 67 W, 40 minutes suffisent à passer de 5 % à 100 % de batterie. Un très bon score.

Enfin, pour ce qui est de son module photo, d’apparence gargantuesque et donc peu pratique lorsque le smartphone est posé à plat, quatre capteurs s’y trouvent : un princiapl de 50 Mpx, un téléobjectif x5 de 50 Mpx, un téléobjectif x3,2 de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Xiaomi s’est d’ailleurs associé à Leica pour la photo, d’où les deux traitements colorimétriques proposés : Leica vibrant et Leica Authentic. Dans les faits, le capteur principal se révèle très efficace, avec un traitement colorimétrique flatteur, même si le piqué n’est pas aussi satisfaisant. On appréciera avant tout le déclencheur ultra-rapide qui est l’un de ses grands atouts.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 13 Ultra.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.