Grâce à cet accessoire, le Xiaomi 13 Ultra se transforme en un véritable appareil photo

Alors que Xiaomi présente son 13 Ultra en Chine, la marque en profite pour introduire un accessoire un peu particulier. Il s’agit en fait d’un ensemble de produits permettant de transformer ce smartphone haut de gamme en véritable appareil photo.

La marque Xiaomi présente ce 18 avril aux côtés de la Pad 6, du Smart Band 8 et du 86 mini-Led, son Xiaomi 13 Ultra, smartphone haut de gamme qui veut dominer le marché sur tous les points, y compris sur la photo. Si la fiche technique fait envie, l’accessoire qui a été introduit à ses côtés aussi : il permet de transformer ce photophone en véritable appareil photo. Le mot d’ordre le rappelle fortement : « c’est appareil photo avec un téléphone, non pas un téléphone avec un appareil photo. »

Une prise en main du Xiaomi 13 Ultra façon appareil photo

Cet accessoire est avant tout un « kit de photographie professionnel » qui se base sur une coque de protection en simili-cuir vert bouteille. C’est par-dessus qu’on vient accrocher d’autres accessoires.

Sur la partie gauche de cette coque, on peut fixer ni plus ni moins qu’un grip : un bloc qui vient donner de l’embonpoint à la partie inférieure du smartphone, afin d’offrir une prise en main plus stable lorsqu’on prend des photos. Le bloc contient une batterie qui permet d’alimenter le bouton de déclenchement. Elle se recharge en USB-C, mais ne peut pas alimenter le smartphone. Concernant la connexion, elle se fait via du Bluetooth.

Le bouton déclencheur permet à la fois de prendre des photos, mais aussi de faire la mise au point. D’un point de vue design, il ressemble peu ou prou à ce qu’on trouve sur les appareils photo classiques.

Ajouter des filtres pour améliorer ses clichés

Autre fonctionnalité qu’on peut ajouter à cette coque du Xiaomi 13 Ultra dédiée à la photo : un anneau pour des filtres, comme sur les reflex. Il permet d’y fixer des filtres, comme un filtre ND (pour réduire la luminosité), un filtre polarisant, de couleur, etc. On n’a jamais vraiment vu ça sur un smartphone et c’est ce qui pourrait faire la différence chez le 13 Ultra. Une bague compatible avec les filtres de 67 mm est aussi de mise, ce qui est une taille standard en photographie.

Cet anneau n’est pas obligatoire et heureusement, puisque son épaisseur rend difficile le fait d’avoir le smartphone dans la poche. On peut le remplacer par un anneau plus plat et plus joli, en gris et aux finitions chromées. Ce n’est pas sans rappeler ce concept de Xiaomi pour son 12S Ultra, où l’on pouvait attacher de vrais objectifs photo de Leica.

Prix et disponibilité

Il s’agit en réalité d’un pack de cinq produits : un anneau pour filtres, un étui de protection, une poignée avec un bouton de prise de vue, un cache d’objectif ainsi qu’une lanière. Le tout est vendu à 999 yuans, soit 132 euros environ selon le cours actuel. Une remise de 200 yuans est prévue pour les premiers acheteurs.

Le produit est en édition limitée avec par conséquent un nombre d’exemplaires qui l’est aussi.

