On a testé un mini-PC Ryzen à moins de 250 euros : vraie ou fausse bonne affaire ?

Depuis peu, les fabricants de mini-PC se convertissent tous au processeur N150 d’Intel afin de proposer des tarifs inférieurs aux 200 euros. Herk reste (légèrement) au-dessus de ce seuil, mais exploite une puce bien plus puissante, un Ryzen 7 5825U, ses 8 cœurs, ses 16 threads et sa solution Radeon Graphics.

À moins d’être un grand spécialiste des entreprises chinoises, il y a très peu de chance que vous connaissiez Herk, une société basée à Hong-Kong, mais qui n’est distribuée par aucun revendeur dans l’Hexagone. Pour faire l’acquisition d’un Pulsar 5825U Tiny Mini PC, c’est sur le site officiel de la marque qu’il faut se rendre.

Une disponibilité toute relative donc qui implique aussi de prendre quelques risques. En effet, sur le site de Herk, on ne trouve aucune trace des conditions de vente et, sans surprise, la question du SAV est encore plus floue malgré l’indication d’une politique de retour sous 30 jours… sans que l’on sache trop comment elle marche.

Alors que Herk est déjà présent sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, nous espérons que les choses bougent rapidement et que la marque rejoigne des entreprises un peu plus en vue comme Beelink ou Geekom car le Pulsar 5825U Tiny Mini PC a des atouts à faire valoir.

Fiche technique

Caractéristique Détail Modèle Herk Pulsar 5825u Tiny Mini PC Processeur AMD Ryzen™ 7 5825U

Base : 2.0 GHz

Boost max : jusqu’à 4.5 GHz

8 cœurs / 16 threads Mémoire vive (RAM) 32 Go Stockage 1 To SSD (M.2) Stockage extensible Oui, M.2 2242 SATA SSD Carte graphique Radeon intégrée (Vega, incluse dans le Ryzen 7 5825U) Connectivité réseau 1 x RJ45 LAN (2.5 Gigabit Ethernet, RTL8125BG) Wi-Fi Wi-Fi 6E (Intel AX210 inclus, M.2 KEY E 2230) Bluetooth Oui (inclus avec la carte Wi-Fi Intel AX210) Ports & boutons 1 x RJ45 LAN

1 x bouton d’alimentation Système d’exploitation Windows 11

Un design haut en couleurs !

Sur le principe, rien ne ressemble plus à un mini-PC d’origine chinoise qu’un autre mini-PC d’origine chinoise. Le Pulsar 5825U Tiny Mini PC reprend donc ce concept à la lettre avec des dimensions extrêmement réduites partant d’une base carrée de 110 millimètres de côté. L’épaisseur est également très réduite avec seulement 45 mm et, pour faire bonne mesure, le poids se contente de plus ou moins 480 grammes, sans l’alimentation bien sûr.

De fait, il ne sera pas difficile de le glisser un peu partout d’autant que Herk a bien sûr pensé aux fixations VESA qui permettent d’utiliser les deux trous sous la PC pour venir le fixer à un moniteur par exemple et ainsi réduire encore l’encombrement sur le bureau. L’organisation même de la petite machine ne change pas non plus des classiques du genre avec une (courte) série de connecteurs sur la face avant et la majorité des prises sur l’arrière.

Notons tout de même la présence d’un verrouillage Kensington sur le côté gauche du Pulsar 5825U Tiny Mini PC et la présence de larges grilles d’aération sur les côtés, sur le dessus et sous la machine : nous le verrons, mais le processeur Ryzen retenu par Herk a besoin d’air. Enfin, et c’est le point sur lequel Herk se distingue enfin réellement : son PC est disponible en cinq coloris – inhabituel – avec des teintes pour le moins originales (bleu, vert, rose, marron et gris). Ça flash, mais ça change !

Connectique : difficile de faire plus complet

Vous l’aurez peut-être déjà remarqué à la lecture de la fiche technique, mais le Pulsar 5825U Tiny Mini PC se distingue aussi par une connectique particulièrement complète et très moderne pour une machine qui ne représente que l’entrée de gamme du mini-PC. Alors, en façade, tout n’est pas parfait et on regrette d’emblée qu’aucun connecteur USB-C ne soit de la partie.

Herk a toutefois intégré l’essentiel avec deux USB-A 3.2 Gen 2, l’inévitable combo audio en jack 3,5 mm et le bouton de mise sous tension lequel est cerclé de lumière lorsque la machine est en marche. Notons que contrairement à certains concurrents, il n’est pas ici question de bouton de réinitialisation ou de Clear-CMOS. Ce n’est pas un gros manque.

Bien sûr, c’est sur l’arrière que la richesse de la connectique est la plus évidente même si, on remarque que le DisplayPort n’est pas au menu. Herk a préféré opter pour deux HDMI associés à deux USB4 en Type-C. Cela permet un maximum de 4 moniteurs à la fois. Bien vu. Deux USB 2 sont là pour clavier/souris, un port RJ45 permet de profiter d’un réseau en 2,5 GbE et le port DC est évidemment là pour connecter l’alimentation. Rien à redire, c’est du beau travail.

Des accessoires pratiquement inexistants

Les accessoires n’ont jamais été ne seront sans doute jamais le fort des fabricants chinois de mini-PC. Sur ce plan-là, Herk ne fait pas mieux que la concurrence et à l’ouverture du petit carton du Pulsar 5825U Tiny Mini PC, on ne retrouve pas grand-chose que la machine en elle-même.

Un câble HDMI est tout de même présent de même que le kit VESA donc nous avons déjà parlé pour assurer la fixation du mini-PC derrière un moniteur par exemple. Simple et toujours pratique. Reste que « l’accessoire » principal que livre Herk n’en est pas vraiment un : il s’agit bien sûr de la brique d’alimentation qui, bien qu’étant externe, n’est pas très encombrante. Elle assure d’ailleurs une sacrée puissance compte tenu de son volume : 120 watts. Là encore, c’est qu’il faut le nourrir ce Ryzen 7 5825U dont on parle depuis le début de ce test.

Windows 11 préinstallé, mais aucun autre soft

Nous le disions lors de notre précédent test de mini-PC, « afin de réduire au maximum les coûts et sans doute parce qu’ils n’ont aucun partenariat avec des éditeurs de logiciels, les fabricants de mini-PC – souvent d’origine chinoise – limitent à sa plus simple expression l’environnement logiciel de leurs machines ». Herk ne déroge pas le moins du monde à la règle.

Son Pulsar 5825U Tiny Mini PC est donc livre avec le strict minimum : un système d’exploitation et puis c’est tout. De manière toujours un peu surprenante puisqu’ils cherchent à réduire au maximum les coûts, les fabricants chinois ne proposent pour ainsi dire jamais de machine sous Linux et Herk ne fait pas « mieux » avec son Windows 11 préinstallé. De fait, en dehors des innombrables petits softs proposés d’emblée par Microsoft – et souvent désinstallés aussi rapidement par les utilisateurs avertis – il n’y a rien à se mettre sous la dent avec le Pulsar 5825U Tiny Mini PC. Remarquez, nous n’en demandions pas forcément plus.

En proposant un mini-PC certes à plus de 200 euros, mais à moins de 240 euros, Herk ne pouvait décemment pas intégrer les puces les plus modernes d’AMD ou Intel. Le fabricant a pourtant tenu à se démarquer de la concurrence en proposant un processeur relativement rare alors qu’il bénéficie d’un rapport performances/prix impressionnant, le Ryzen 7 5825U. Malgré un TDP de seulement 15 watts, il intègre 8 cœurs/16 threads, un total de 20 Mo de cache combiné et peut grimper jusqu’à 4,5 GHz. Pas mal, non ?

Mieux, à côté de l’intégration de ce Ryzen 7, Herk n’a pas cherché à faire des économies à tous les niveaux et alors que nombre de concurrents passent au SSD SATA pour rester sous les 200 euros, nous avons droit à un modèle NVMe, certes en PCI Express Gen 3, de 512 Go de capacité, mais il sera très facile d’augmenter cela si besoin : un emplacement NVMe est d’ailleurs vacant sur la carte mère. Il sera aussi assez simple de faire passer la mémoire vive à 32 Go ou 64 Go même si les 16 Go fournis de base constituent une bonne base. Pour accéder aux composants, il suffit de retirer les vis placées au milieu de chaque pied du PC. Merci Herk, pas besoin de décoller les pieds pour cela !

Nous l’avons dit, le Ryzen 7 5825U est une puce avec un chouette potentiel d’autant que même si elle ne profite pas d’une solution graphique intégrée en RDNA, son Radeon Graphics n’est déjà pas le mauvais bougre. Nous avions d’ailleurs à cœur de vérifier a d’emblée avec 3DMark et les trois scènes que nous avons l’habitude de retenir. Alors, c’est vrai, sur Steel Nomad – la scène la plus lourde – ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais sur Time Spy et, plus encore, sur Fire Strike, on voit que le Ryzen est tout à fait capable… dès lors que le jeu n’est pas trop exigeant.

Cela dit, même sur des jeux pas si vieillots comme Forza Horizon 5, le Pulsar 5825U Tiny Mini PC s’en sort très honorablement. Bien sûr, nous avons gardé une définition de 1280 x 720 pixels et les détails en « très bas », mais à 72 images par seconde, ça tourne vraiment bien. Un peu moins probant, dans les mêmes conditions et avec les mêmes réglages, Shadow of the Tomb Raider doit se contenter de 58 images par seconde, mais ça reste jouable ce qui est déjà une belle prouesse compte tenu du prix et de la taille de la machine.

Forcément, s’il est à même faire tourner Forza Horizon 5 à 72 images par seconde, le Pulsar 5825U Tiny Mini PC n’aura aucun mal avec nos petits chouchous du jeu indépendant. Bien sûr, qu’il s’agisse de Unpacking ou d’Horizon Chase Turbo, cela tourne à la perfection. Pour ce second, nous avions d’ailleurs à cœur de jouer en écran partagé à quatre : pas de souci à l’horizon. Pas de souci non plus pour tout ce qui touche à l’émulation : la liste des machines accessibles est impressionnante.

La puissance graphique du Ryzen 7 5825U est une chose, mais nous avions à cœur de vérifier la puissance de calcul de la partie CPU. Là, nous utilisons toujours Cinebench 2024 et la puce d’AMD n’a clairement pas à rougir. Si vous vous souvenez du test du Geekom Mini IT13 2025 Edition, son Core i9-13900HK signait 712 points en multi-thread et 102 points en single-thread : avec, respectivement, 612 et 86 points, le Pulsar 5825U Tiny Mini PC n’est finalement pas si loin pour une fraction du prix.

Afin d’avoir un tableau plus large des capacités de la machine, nous utilisons le logiciel PCMark, un outil qui a l’avantage de simuler de multiples scénarios depuis la bureautique classique jusqu’à la création 3D en passant par le montage vidéo ou des sessions de visioconférence. Là encore, le Pulsar 5825U Tiny Mini PC est impressionnant : à 5566 points, il fait tout simplement mieux que le Geekom Mini IT13 2025 Edition testé précédemment ! Impressionnant !

Rien à redire non plus sur la partie stockage puisque, nous l’avons déjà fait remarquer, Herk ne s’est pas abaissé à retenir un SSD SATA pour grapiller quelques euros. La marque (HighRel) n’est pas la plus connue, mais il s’agit bien d’un SSD NVMe en PCI Express Gen 3. On le voit sur CrystalDiskMark, il est en mesure d’offrir d’excellents débits : à plus de 3000 Mo/s en lecture comme en écriture séquentielle, ce n’est pas ce composant qui ralentira la machine.

Consommation et chauffe

Dès lors que l’on parle d’un processeur puissant, qui plus est associé à une solution graphique correcte, se pose la question de la chauffe. C’est encore plus vrai avec un mini-PC où l’espace manque pour assurer un refroidissement efficace : les fabricants doivent donc s’assurer que l’air chaud est expulsé aussi vite que possible de la machine… au risque de générer du bruit.

Herk s’en sort avec les honneurs sur le Pulsar 5825U Tiny Mini PC qui profite à plein du TDP très réduit du Ryzen 7 5825U. Il n’est pas nécessaire d’avoir un refroidisseur trop imposant ou trop bruyant pour maintenir des températures décentes. Attention, en pleine charge, le Ryzen monte très haut – nous avons dépassé les 88°C – mais sans que cela ne présente de danger particulier ou que cela réduise les performances (pas de phénomène de throttling).

Autre point positif, le châssis est suffisamment compartimenté pour que la chaleur émise par le processeur ne se transmette pas aux autres composants et même au plus fort des sollicitations, le SSD ne dépasse pas les 40°C. Enfin, et ce n’est pas le moindre atout de la machine : en autorisant le CPU à flirter avec les 90°C, Herk peut se contenter d’une ventilation modeste, qui ne génère que peu de bruit. Bien vu.

Prix et disponibilité

Comme nombre de ses concurrents, Herk ne propose pas qu’une seule version du Pulsar 5825U Tiny Mini PC. En effet, selon votre budget, vous pouvez opter pour une variante dotée de 16 Go, 32 Go ou 64 Go de mémoire vive, mais aussi pour des déclinaisons avec 512 Go, 1 To ou 2 To de SSD.

Bien sûr, le prix s’en ressent nettement, mais pour ce test, nous avions tenu à tester la configuration « minimale » (16 Go + 512 Go) afin de voir ce que cette machine à moins de 240 euros a dans le ventre. Les diverses variantes peuvent faire grimper le tarif demandé par Herk à 280 euros (32 Go + 1 To) ou 390 euros (64 Go + 2 To). Notre choix va vers la machine que nous avons testée.

Une proposition alléchante mais encore douteuse

Vous l’aurez compris, nous avons été très agréablement surpris par cette petite machine signée Herk. Le Pulsar 5825U Tiny Mini PC ne paie certes pas de mine, mais il offre un véritable concentré de puissance tout en restant à un prix remarquablement bas.

Alors que l’on doit souvent se contenter d’un N150 à 4 cœurs sur des mini-PC à 180 euros, en mettant 60 euros de plus, on profite d’une puce autrement plus musclée et polyvalente, le Ryzen 7 5825U. Herk ne se moque pas du monde en l’accompagnant d’au moins 16 Go de RAM (extensible à 64 Go) et d’un véritable SSD NVMe. La présence de ports USB4 est un autre atout d’une machine qui décidément a bien des arguments à faire valoir.

Hélas, il faut aussi vous mettre en garde contre le manque de notoriété de la marque Herk. L’absence de distribution officielle en France et l’obligation de passer par le site officiel de la marque ne sont pas pour nous rassurant d’autant que ce dernier se montre très flou dès lors que l’on parle des considérations légales.

La page web mentionnant les conditions de retours est incomplet et affiche même des textes à trous encore non remplacés par la marque. Même observation pour la politique de la marque en matière de réutilisation des données de ses clients, alors que le lien vers les « Termes et conditions » redirige vers la politique de retours. Autant de détails qui ne nous mette pas vraiment en confiance malgré les grandes qualités du produit.

Un acteur à surveiller en espérant une commercialisation plus large via un distributeur connu par les clients européens.