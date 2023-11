Surprise, voici le Xiaomi Redmi Note 13R Pro

Xiaomi ne s'arrête pas de présenter des smartphones à tout va et dévoile ainsi le Redmi Note 13R Pro en Chine pour compléter une gamme déjà bien fournie.

Xiaomi semble toujours prêt à dévoiler un nouveau smartphone. En ce mois de novembre 2023, la marque en dégaine un nouveau et officialise le Redmi Note 13R Pro en Chine. Et ce, deux mois seulement après le lancement des Redmi Note 13, 13 Pro et 13 Pro Plus. La stratégie est claire comme de l’eau de roche : occuper le terrain de l’entrée et du milieu de gamme avec un grand nombre d’appareils.

Que nous réserve donc le Xiaomi Redmi Note 13R Pro ? Tout d’abord, on peut voir qu’il ressemble beaucoup à un autre smartphone tout récent de la marque lancé juste avant le Black Friday 2023, le Poco C65 qui se positionne en entrée de gamme. On retrouve ainsi le même design pour le module photo à l’arrière : un large rectangle logeant deux caméras sur la gauche.

Les deux téléphones semblent aussi partager un même design pour les bords plats. En revanche, le Redmi Note 13R Pro semble un tantinet plus sophistiqué avec son poinçon au sommet de l’écran alors que le Poco C65 compose avec une encoche en forme de goutte d’eau.

Écran Oled de 120 Hz et capteur 108 Mpx

Le média espagnol Xataka Android partage la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13R Pro, l’occasion de confirmer que l’on a affaire à un smartphone un peu plus ambitieux.

Le Xiaomi Redmi Note 13R Pro a donc droit à un écran de 6,67 pouces avec affichage Oled et une définition de 2600 x 1080 pixels. Comptez sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le nouveau smartphone est animé par un Dimensity 6080 de MediaTek associé à 12 Go de RAM.

Le capteur photo principal, fourni par Samsung, peut se targuer d’une définition de 108 Mpx. En revanche, des économies ont été faites sur la deuxième caméra de 2 Mpx qui est simplement dédiée à la gestion de la profondeur. Pas d’ultra grand-angle donc (et encore moins de téléobjectif évidemment). Les selfies, eux, ont droit à un capteur de 16 Mpx.

Pour la batterie, le Redmi Note 13R Pro s’appuie sur une capacité de 5000 mAh et se recharge avec un bloc de 33 W fourni. Du reste, notez des dimensions de 161,11 x 74,95 x 7,73 mm. Le téléphone est compatible 5G, Bluetooth 5.3 et dispose d’une prise jack 3,5 mm.

Vers une disponibilité en France ?

Le Xiaomi Redmi Note 13R Pro est annoncé au prix de 1999 yuans en Chine, ce qui équivaut à un peu plus de 255 euros hors taxes. Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite quant à une prochaine disponibilité en Europe et en France.

On peut toutefois s’attendre à un lancement sur le Vieux Continent dans le courant du premier trimestre de 2024. Reste à savoir précisément quels modèles de la gamme Redmi Note 13 feront le voyage.