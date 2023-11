Xiaomi Redmi Book 2024 : Apple dans le viseur, Intel sous le capot et des prix très attractifs

Xiaomi a annoncé en Chine ses Redmi Book 16 et 14. L'un comme l'autre embarquent des écrans 120 Hz, mais seul le premier pourra compter sur des processeurs Intel de dernière génération pour s'attaquer au tout nouveau Huawei Matebook D16, dévoilé il y a quelques jours.

Xiaomi peut d√©sormais compter sur deux nouveaux PC portables pour renforcer son offre face √† Huawei, mais aussi pour continuer de se frayer un chemin face aux t√©nors du march√©‚Ķ et cette ann√©e, le constructeur chinois mise sur une belle mont√©e en gamme, tout en conservant des prix attractifs. Du moins en Chine, o√Ļ les Redmi Book¬†16 et Redmi Book¬†14 sont pour l’instant commercialis√©s.

Comme le pr√©cise NotebookCheck, Xiaomi n’a pas encore indiqu√© s’il pr√©voyait de lancer ces deux nouveaux mod√®les en dehors de son march√© domestique. Et pour l’instant, rien ne nous permet d’√™tre r√©ellement optimistes : le Redmi Book Pro¬†15, annonc√© en juillet dernier, n’est par exemple jamais arriv√© jusqu’en France par les canaux officiels. Il est en revanche possible de le faire importer. Il y a fort √† parier qu’il en ira deux m√™me pour ces nouveaux produits.

Deux machines bien équilibrées… et accessibles

Propos√© en Chine entre 4699 et 4999¬†yuans (environ 600 √† 650¬†euros hors taxes), le Redmi Book¬†16 cherche √† concurrencer le tout nouveau Huawei Matebook¬†D16. Pour ce faire, l’appareil mise en premier lieu sur un processeur Intel de derni√®re g√©n√©ration (Raptor-Lake) et sur un √©cran QHD+ capable de monter √† 120¬†Hz. On note par contre que Xiaomi limite son nouveau produit √† un Core¬†i5-13500H, tandis que son concurrent propose jusqu’√† un Core i9-13900H sur sa machine. Un √©cart loin d’√™tre anodin.

Quoi qu’il en soit, l’appareil s’arme de 16¬†Go de m√©moire vive en LPDDR5, et d’un SSD PCIe¬†4.0 de 512¬†Go ou 1¬†To en fonction de la configuration choisie. On y trouve une batterie de 72¬†Wh rechargeable √† l’aide d’un bloc USB-C de 100¬†W.¬†C√īt√© connectiques, le Redmi Book¬†16 regroupe une sortie HDMI pleine taille, une prise Thunderbolt¬†4 et trois ports USB-A, le tout dans un ch√Ęssis de 15,9¬†mm d’√©paisseur pour 1,68¬†kg.

Sur le plan de l’affichage, et comme √©voqu√© plus haut, ce nouveau Redmi Book embarque une dalle IPS QHD+ de 16¬†pouces, au format¬†16:10, capable d’atteindre les 120¬†Hz (oscillant entre 60 et 120¬†Hz de mani√®re dynamique). Elle se limite par contre √† une luminosit√© maximale de 400¬†cd/m¬≤ et se contente de couvrir l’espace sRGB… ce qui n’a rien de surprenant √† ce niveau de prix.

Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi

Le Redmi Book 14, pour sa part, reprend le même design en aluminium, et les mêmes connectiques, mais avec un format plus compact de 14 pouces (15,9 mm pour 1,37 kg). Disponible en Chine entre 4599 et 5599 yuans (soit entre 595 et 725 euros HT environ), ce modèle se restreint cette fois à des processeurs Intel Core de 12ème génération (Core i5-12500H ou Core i7-12700H), couplés à 16 Go de LPDDR5 et 512 Go de SSD.

Son √©cran¬†16:10 monte lui aussi √† 120¬†Hz, mais propose une d√©finition 2,8K plus g√©n√©reuse (2880 par 1800¬†pixels), une meilleure calibration (DeltaE √† 0,41 selon Xiaomi), et globalement une meilleure densit√© de pixels. L’ensemble est cette fois aliment√© par une batterie de 56¬†Wh rechargeable elle aussi √† l’aide d’un chargeur 100¬†W.