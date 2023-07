Ce super PC portable ne verra pas le jour en France

Xiaomi a annoncé en Chine l'arrivée du RedmiBook Pro 15, un PC portable au rapport qualité/prix qui semble intéressant. Cependant, tout porte à croire qu'il n'arrivera jamais chez nous.

La marque chinoise est connue pour proposer des produits pas chers au vu de leur fiche technique : c’est le cas depuis des années sur les smartphones Xiaomi. Ce dernier commercialise aussi des PC portables : elle a lancé le RedmiBook Pro 15 avec un APU Ryzen 7 d’AMD, comme le rapporte WCCFTech.

Pourquoi ce PC portable Xiaomi est intéressant

Ce modèle est en fait la version AMD Ryzen Phoenix de la gamme, comme le révèle Xiaomi sur le réseau social chinois Weibo. Cette dernière comprend pour la première fois des APU d’AMD, le tout en proposant un AMD Ryzen 7 7840HS pour sa version 2023.

Il s’agit en fait d’une mise à jour du modèle de l’année dernière, équipé de processeurs Intel de 12e génération ou de Ryzen 6000 d’AMD. Ces derniers étaient d’ailleurs proposés à moins de 1000 dollars, soit 890 euros selon le cours actuel, ce qui est plus que correct. Le Ryzen 7 7840HS Phoenix quant à lui dispose de 8 cœurs de 16 threads et est basé sur l’architecture Zen 4 Core.

Un RedmiBook Pro qui fait envie

En plus de cette évolution notable, le reste du RedmiBook Pro 15 semble offrir beaucoup. Châssis en aluminium, design fin : on trouve là ce qui donne aux notebooks leurs lettres de noblesse héritées des MacBook.

Le tout accueille un écran de 15 pouces avec une définition de 3,2 K et une luminosité maximale de 500 cd/m². Ce n’est toutefois pas là que cet ordinateur surprend, mais au niveau de son taux de rafraîchissement : 120 Hz, de quoi avoir des animations très fluides et faire pourquoi pas un peu de jeu vidéo.

Aucune date de sortie n’a été annoncée par le fabricant, mais les rumeurs indiquent qu’il sera commercialisé ce 19 juillet en Chine : on devrait alors en savoir plus sur ce modèle. De plus, aucun prix n’a été annoncé, mais WCCFTech penche pour 5000 RMB environ, ce qui représente 620 euros environ. C’est-à-dire que même s’il sortait en France à un prix plus cher (taxes, importation, etc.), il aurait pu avoir un très bon rapport qualité/prix. Dommage qu’il n’arrive pas jusque chez nous donc.

