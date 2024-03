Xiaomi propose enfin la recharge rapide avec ces deux nouvelles trottinettes électriques

Puissantes et dotées d'une longue autonomie, les deux futures trottinettes électriques Xiaomi 4 Pro Max et Plus débarqueront prochainement. Au programme : une suspension et la recharge rapide.

Ce printemps 2024 semble être un vent de nouveautés au sein de la gamme de trottinettes électriques de Xiaomi. Nous avons à peine découvert les évolutions des Electric Scooter 4 Pro et Lite, que de nouvelles sont déjà en chemin. Ce n’est pas tout à fait une surprise, puisque nous avions déjà aperçu ces modèles dans un dépôt de brevet de Ninebot, son fabricant. Voici donc les Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus et Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max.

Xiaomi gonfle les muscles

Le style de ces deux trottinettes électriques inédites n’est pas non plus étonnant. Il reste très typique de la marque chinoise, en raison de la poutre liant le plateau et la colonne de direction. On note aussi un deck très arrondi et sobre. Son garde-boue arrière est très réussi avec l’intégration du feu et de l’emplacement de plaque.

Ce châssis est commun aux deux versions. Mais la Xiaomi 4 Pro Max sera la seule à disposer d’une fourche avant suspendue. Le gain en confort devrait être considérable, face à la petite sœur Pro Plus totalement rigide. Toutes les deux auront toutefois les mêmes roues 10 pouces à air, capables de rouler à plat avec leur technologie “run-flat tires”. Les freins sont également en commun : un tambour dans la roue avant et l’ABS électronique dans la roue arrière.

C’est dans cette seconde que se cache le moteur de ces trottinettes électriques Xiaomi. Il y délivre une puissance nominale de 350 W et des pics à 960 W pour la Pro Plus. La Pro Max grimpe à 400 W en nominal, histoire d’absorber des montées de 22 % (contre 20 % pour la Plus). Les performances des Pro Plus et Pro Max sont ainsi un poil en deçà de celles de la Pro 4 “2nd Gen”.

55 à 60 km d’autonomie, optimiste ?

Par contre, la batterie de 10,2 Ah serait très efficiente à en croire la marque. La marque chinoise promet 55 à 60 km d’autonomie, qui nous semble très optimiste, même si l’on rabote 40 % en pratique en roulant à 25 km/h. En effet, une Ninebot Max G2 utilise une capacité de 15,2 Ah pour atteindre 70 km, tandis que la petite sœur 4 Pro 2024 n’atteint que 55 km d’autonomie avec une batterie de 12,4 Ah.

En tout cas, les longues distances que promet Xiaomi seront plus sûres avec l’intégration de clignotants, et avec la fonction d’éclairage automatique la nuit. Le guidon intègre le même écran que toutes les autres trottinettes Xiaomi, ainsi que l’application Xiaomi Home.

L’Electric Scooter 4 Pro Plus. // Source : Xiaomi L’éclairage est automatique, grâce à une capteur de luminosité. // Source : Xiaomi Un environnement Xiaomi qui ne ddépayse pas. // Source : Xiaomi

Seule la 4 Pro Max possède une suspension. Mais les deux trottinettes sont compatibles avec le chargeur rapide de 206 watts (3,85 A), de quoi baisser le temps de charge à 3 heures contre 9 h avec le chargeur par défaut (1,3 A / 70 watts). Mais il sera en option, à acheter “séparément” de la trottinette. Son nom : Xiaomi Electric Scooter Fast Charger.

Une trottinette Xiaomi suspendue sous 800 euros ?

Les deux Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max et Plus n’ont pas encore de date de lancement sur le site officiel. Nous ne connaissons pas le tarif, qui devrait se situer entre 650 et 800 euros selon nos estimations. Ces deux modèles seraient ainsi le pont parfait reliant la 4 Pro 2024 (549 euros) et la 4 Ultra (999 euros).