Ninebot préparerait deux nouvelles trottinettes électriques avec une fonction inédite

Après s’être attaqué aux abordables E2 et milieu de gamme F2, Ninebot préparerait-elle une extension de sa famille premium G2 avec deux inédites trottinettes électriques ? Des dépôts de brevet que l'on a découvert le laissent en tout cas penser.

Petit à petit, la nouvelle gamme Ninebot fait son nid. Les anciennes gammes D28, F45 ou encore G30 sont en effet petit à petit remplacées par des familles de produits inédites : E2, F2 et G2. Cela est plus lisible pour le consommateur, même si le nombre de modèles vient à augmenter de façon conséquente. Après la récente F2 Pro et en attendant la prochaine puissante Segway, la marque arrive avec deux nouveautés selon nos informations.

De nouvelles trottinettes Ninebot G2 E et Pro ?

Des dépôts de brevets liés à Ninebot montrent clairement des trottinettes électriques inconnues au catalogue. Elles sont toutes les deux identiques à un détail près, la présence d’une double fourche suspendue pour l’une, rigide pour l’autre. Un autre indice qui tend à refléter le positionnement haut de gamme de ces engins, c’est le dessin proche de la G2 Max, l’étendard actuel. Mais le rapprochement est davantage à faire avec la Xiaomi Scooter 4 Pro, produite par Ninebot.

La possible Ninebot G2 E à fourche rigide // Source : Ninebot La version à suspension, une probable G2 Pro ? // Source : Ninebot

Le système de pliage semble cependant provenir de la F2 (avec un loquet à l’arrière de la colonne de direction), quand l’ensemble potence/écran resterait identique aux autres Ninebot. Les clignotants seraient de série – tant mieux pour la sécurité – tandis que le feu arrière est lié au garde-boue, stabilisé par une extension du châssis. L’autonomie pourrait être importante vu la taille du bloc sous le deck, en espérant 65 km théorique comme la Max G2.

Deux moteurs, ou un simple tambour bien dissimulé ?

Ce qui interpelle, ce sont les deux roues carénées sans aucun système de freinage apparent. Les modèles ont bel et bien un câble avant, mais qui est désormais calé entre la fourche et le garde-boue. Ninebot va-t-il donc lancer des trottinettes électriques dotées de deux moteurs ? C’est une hypothèse, et ce ne serait pas une première dans le secteur. C’est notamment le cas chez Dualtron et l’Unagi. On peut ainsi spéculer sur des modèles équipés de deux moteurs de 250 W, offrant une meilleure motricité et faisant oublier le système TCS de la Max G2 ou de la F2 E, qui était peu convaincant.

L’autre hypothèse consiste à penser que ce carénage est purement esthétique, à l’instar d’une Xiaomi 4 Ultra, qui chercher à cacher un très discret tambour avant. Sans cela, la trottinette se fierait à deux freinages électroniques type e-ABS via ses moteurs.

On attend avec impatience des informations sur ces nouvelles trottinettes électriques Ninebot, probablement tout début 2024.