S’il existe une Apple Car, c’est bien cette nouvelle voiture électrique

Vous cherchez une voiture électrique qui intègre parfaitement votre iPhone et votre iPad ? La Xiaomi SU7 pourrait bien être le véhicule qu'il vous faut.

Xiaomi a dévoilé un peu plus d’infos sur sa première voiture électrique, la SU7, lors d’une conférence à Pékin (on l’avait croisé au MWC). Pendant plus de deux heures, la marque chinoise a présenté les caractéristiques de son nouveau véhicule, avec une fonctionnalité particulièrement intéressante : l’intégration de l’iPhone et de l’iPad dans la voiture.

Pour aller plus loin

La voiture électrique de Xiaomi est moins chère qu’une Tesla Model 3, avec beaucoup plus d’autonomie

L’iPad intégré aux rangs arrière

La première fonctionnalité qui a retenu notre attention est l’intégration officielle de l’iPad aux rangs arrière de la SU7.

Les passagers à l’arrière pourront ainsi profiter de fonctionnalités spécifiques, comme la navigation avec la possibilité d’ajouter des waypoints à tout moment, ou encore l’écoute de musique avec les paroles synchronisées en temps réel sur l’écran de la voiture. De plus, les réglages des sièges arrière pourront être contrôlés depuis l’iPad.

CarPlay sans fil et fonctionnalités avancées

La Xiaomi SU7 prend également en charge CarPlay sans fil d’Apple, ce qui n’est pas le cas de Tesla.

Xiaomi aurait même pu aller encore plus loin en intégrant les fonctionnalités avancées de CarPlay, comme l’affichage d’informations de la voiture sur l’écran devant le conducteur, ou encore l’envoi de données de la voiture sur l’iPhone et l’iPad.

Des options pour améliorer l’expérience utilisateur

En plus de l’intégration de l’iPhone et de l’iPad, Xiaomi propose également des options pour améliorer l’expérience utilisateur dans sa voiture électrique. L’écran de contrôle central prend en charge l’extension des doubles cadrans, au prix de 699 yuans (environ 90 euros), pour afficher la vitesse, l’heure, le kilométrage et d’autres informations du véhicule.

Des boutons physiques en option sont également disponibles (environ 65 euros) sur l’écran de commande central, dotés de la technologie NFC pour se connecter facilement au point d’accès de la voiture.

Enfin, Xiaomi a lancé un ensemble de microphones de karaoké pour voiture (environ 65 euros), adaptés au grand écran de commande central et aux téléviseurs Xiaomi.

Le tiroir à gants a été spécialement conçu pour accueillir un PC portable ou un Mac de 14 pouces, ce qui permettra aux passagers de travailler ou de se divertir pendant les trajets.

De plus, la voiture dispose de nombreux emplacements pour les smartphones, même dans les portières, pour que tous les passagers puissent recharger leur appareil facilement.

La Xiaomi SU7 propose également une fonctionnalité de charge sans fil jusqu’à 50 watts sur les emplacements prévus à cet effet. Si votre appareil est compatible Qi 2, comme les iPhone, c’est 15 watts maximum.

Une intégration d’Apple surprenante

Il est surprenant de voir Xiaomi intégrer Apple dans sa stratégie pour sa première voiture électrique, alors qu’Apple a abandonné son projet de voiture autonome, l’Apple Car. Cependant, il semblerait que l’Apple Car ait été une des raisons du lancement de Xiaomi dans l’aventure automobile.

Pour aller plus loin

Non, les voitures électriques chinoises ne sont pas des voitures au rabais

Quoi qu’il en soit, l’intégration de l’iPhone et de l’iPad dans la SU7 est une fonctionnalité intéressante, qui devrait séduire les utilisateurs d’Apple. Et, Xiaomi a l’habitude de concevoir des produits dans un écosystème très large qui n’est pas simplement pour ses utilisateurs de smartphones.