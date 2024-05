La nouvelle Xiaomi SU7 sera encore plus pratique que ce que l’on pensait

Tout juste lancée, la nouvelle Xiaomi SU7 dévoile encore de nouvelles informations à son sujet. La berline électrique pourra notamment être ouverte à l’aide d’un bracelet et est dotée du pré-conditionnement de la batterie, entre autres.

Si vous connaissez Xiaomi, c’est probablement pour ses smartphones, ou peut-être ses objets tels que les trottinettes électriques. Mais depuis quelques mois, l’entreprise chinoise est aussi devenu un constructeur automobile.

De nouvelles fonctionnalités

Xiaomi a levé le voile en tout début d’année sur sa première voiture électrique, qui prend le nom de SU7 (à ne pas prononcer sucette). Cette dernière est une berline électrique rivale de la Tesla Model 3, bien sûr, mais également de la BYD Seal ou encore de la Xpeng P7.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait déjà grandement parler d’elle, alors que les premières livraisons viennent tout juste de démarrer. Cette nouvelle venue rencontre même déjà un très grand succès, porté notamment par ses technologies impressionnantes.

Sans parler de sa fiche technique, qui a de quoi faire frémir certaines concurrentes, comme la Porsche Taycan. Mais, ce n’est pas tout, car le jeune constructeur chinois, basé à Pékin, nous en dit encore un peu plus sur sa nouvelle voiture électrique. Le site ItHome relaie une session de questions-réponses organisée entre des internautes et un représentant de la marque, portant sur diverses technologies de la SU7. Et l’une des questions nous intéresse tout particulièrement.

On apprend, en effet, que la berline électrique peut être ouverte à l’aide d’un bracelet, grâce à la technologie NFC. Cette dernière est déjà utilisée par d’autres constructeurs, tels que Jaguar ou encore Land Rover et permet de ne pas avoir besoin de conserver la clé physique sur soi. D’autres marques ont quant à elle fait le choix d’utiliser le Bluetooth du smartphone, comme Tesla ou encore BMW. Il y a aussi la technologie Ultra Wideband, comme sur le Volvo EX30. Pour l’heure, seule la Xiaomi Watch S3 est compatible avec cette fonctionnalité NFC.

Cependant, une mise à jour OTA (over — the – air) à distance permettra de prendre d’autres appareils en charge, même si les noms n’ont pas encore été indiqués pour le moment. On sait seulement que cette amélioration sera disponible dans le courant du mois de mai, sans date plus précise. On apprend également que la nouvelle Xiaomi SU7 est aussi équipée du pré-conditionnement de la batterie, ce qui est une très bonne chose.

Un concentré de technologie

Ce dispositif permet de mettre la batterie à la bonne température avant une session de charge, afin de réduire le temps passé à la borne. Pour mémoire, la berline électrique est dotée d’une architecture 800 volts et peut récupérer jusqu’à 510 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes. Elle est équipée de batteries dont la capacité est comprise de 73,6 à 101 kWh, ce qui lui permet de parcourir jusqu’à 710 kilomètres environ selon le cycle d’homologation européen WLTP.

À noter que la nouvelle Xiaomi SU7 peut par ailleurs être associée à l’application Xiaomi Auto, qui permet notamment de surveiller en temps réel la vitesse à laquelle elle roule, entre autres. Une fonctionnalité particulièrement utile lorsque l’on prête le véhicule à un autre conducteur. Par ailleurs, la berline est aussi dotée d’une fonctionnalité similaire à celle proposée à Tesla avec son Dog Mode. Concrètement, cela permet de laisser son animal de compagnie dans la voiture, avec la climatisation allumée, et ce jusqu’à six heures.

Le constructeur précise également que le véhicule se met en mode dégradé lorsque l’autonomie restante arrive sous la barre des 50 kilomètres. Il est alors possible d’activer un mode spécifique, qui a pour effet de limiter la vitesse maximale à 90 km/h, tandis qu’il peut également être désactivé à tout moment en cas de besoin. Pour l’heure, on ne sait pas encore si la Xiaomi SU7 sera un jour vendue en Europe, alors que la demande est si forte que les délais de livraisons courent sur plus de huit mois. Pour mémoire, la voiture est affichée sous les 30 000 euros en Chine.