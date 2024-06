Xiaomi Redmi : sur la piste d’une tablette plus petite… et encore moins chère ?

Xiaomi s'apprêterait à lancer une Redmi Pad SE 8.7 : une tablette petit format qui pourrait aussi miser sur un tout petit prix.

En 2023, Xiaomi lançait en France sa tablette Redmi Pad SE. Cette dernière s’affichait déjà un prix officiel attractif de 199 euros. Or, on entend désormais parler d’une version un peu plus petite de ce produit, une supposé Redmi Pad SE 8.7. Elle reprendrait les bases du premier modèle pour une diagonale plus petite de 8,7 pouces.

L’information nous vient du site Gizmochina. Celui-ci avait déjà trouvé des traces de cette potentielle tablette dans une base de données IMEI. Désormais, il a aussi découvert qu’un produit baptisé « Redmi Pad SE 8.7 4G » venait d’obtenir une certification de la NBTC, l’organisme chargé de réguler les appareils de télécommunication en Thaïlande.

Ainsi, Xiaomi ne devrait pas tarder à lancer sa Redmi Pad SE 8.7 en Thaïlande. Or, des certifications similaires, mais moins explicites — le nom commercial n’y apparaissant pas –, ont également été vues en Inde et aux États-Unis. De quoi laisser entendre qu’une commercialisation plus généralisée de la tablette peut être envisagée.

La Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 en France ?

Puisque la France a eu droit à la Redmi Pad SE de 11 pouces en 2023, il ne serait pas étonnant de voir cette version plus miniature à 8,7 pouces être également proposée dans l’Hexagone. La question du prix reste en suspens. Toutefois, la suposée future tablette étant plus petite, on peut sans doute miser sur une Redmi Pad SE 8.7 un peu moins chère que sa grande sœur.

Enfin, pour rappel, la Redmi Pad SE classique se dotait aussi d’un affichage LCD de 1920 x 1080 pixels à 90 Hz, d’un Snapdragon 680 appuyé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (dans sa configuration française) ou encore d’une batterie de 8000 mAh.

Petit détail à surveiller : la Redmi Pad SE 8.7 tournerait sans doute nativement avec l’interface Hyper OS alors que le modèle de 2023 embarquait initialement MIUI.