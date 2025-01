Iron Man s’invite sur ce nouveau smartphone en édition limitée

1000 exemplaires, un design inspiré d’Iron Man et une promesse d’exclusivité : Xiaomi a dévoilé une édition spéciale du Poco X7 Pro.

La tendance des éditions spéciales ne faiblit pas dans l’industrie du smartphone (surtout en Chine). Xiaomi l’a bien compris et arrive en ce début 2025 avec une édition limitée de son Poco X7 Pro aux couleurs d’Iron Man.

Édition limitée

Limitée à 1000 exemplaires, cette version propose un design unique et quelques bonus… elle sera commercialisée en Europe.

Ici, place à un relief 3D mettant en scène le célèbre Avenger. Le constructeur chinois n’a pas lésiné sur les détails : le casque emblématique d’Iron Man et son réacteur Arc sont mis en valeur par un jeu de couleurs rouge profond et or. L’interface utilisateur suit également cette direction artistique avec des bordures d’application rouges sous HyperOS 2.

Le packaging suit cette même logique premium avec un coffret spécial comprenant divers accessoires aux couleurs du super-héros : étui de protection, bitoniau SIM et même un chargeur HyperCharge 120 W offert.

Par contre, vendu à 399,99 euros, on le retrouvera qu’en Allemagne et en Espagne. Dommage, mais vous pouvez toujours l’acheter chez nos voisins.