Le MacBook Pro sous Windows existe, le voici

Xiaomi dévoile le Redmi Book Pro 16 (2025) : écran 3K, 32 Go de RAM… et un look très proche du MacBook Pro.

Xiaomi Redmi Book Pro 16 (2025)

Après les Xiaomi 15, dont le 15 Ultra, la Xiaomi SU7 Ultra… voici un PC portable Ultra. Non, en fait, ce n’est pas un Ultra.

Le Redmi Book Pro 16 (2025) a été dévoilé à un prix de départ équivalent à 680 euros en Chine. C’est séduisant, mais soyons réalistes, on risque de devoir attendre un peu avant de le voir débarquer en France.

Un MacBook Pro sous Windows

Le design, déjà, tape dans l’œil. Avec son boîtier en métal argenté, ses bords plats et son clavier noir, il rappelle furieusement le MacBook Pro d’Apple. Mais attention, Xiaomi ne se contente pas de copier : cet ultrabook de 15,9 mm d’épaisseur et 1,88 kg reste léger et facile à transporter. Et côté technique, il envoie du lourd : un écran 3K à 165 Hz, une batterie énorme de 99 Wh et un processeur Intel dernier cri. Bref, sur le papier, c’est une machine qui donne envie de craquer.

Au cœur du Redmi Book Pro 16 (2025), on trouve un processeur Intel Core Ultra 7 255H dans sa version haut de gamme : il a 6 cœurs puissants qui peuvent grimper jusqu’à 5,1 GHz (une sorte de turbo pour aller vite) et 10 cœurs plus économes pour les tâches légères. Autre atout, sa puce graphique intégrée, l’Intel Arc 140T.

Contrairement aux idées préconçues, Intel est bon pour concevoir des puces économies et performantes, et le fabricant de CPU se débrouille bien mieux face à Apple.

Mais ce n’est pas tout ! Xiaomi a prévu 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Et pour éviter que tout ça chauffe, il y a un système de refroidissement avec deux ventilateurs.

L’écran fait 16 pouces, une définition de 3,1K, un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour une fluidité au top, et une luminosité de 500 nits qui devrait assurer une bonne visibilité même en pleine lumière. Ajoutez à ça une couverture complète de l’espace colorimétrique DCI-P3 – ce qui signifie simplement que les couleurs sont éclatantes et fidèles – et vous avez un écran sympathique.

Côté batterie, Xiaomi utilise une grosse capacité de 99 Wh, c’est la capacité maximale qu’on peut embarquer dans un avion sans déclencher une alerte sécurité.

Associée à l’efficacité énergétique du processeur Intel Arrow Lake, ça promet une autonomie solide – même si on n’a pas encore de chiffres précis, on peut imaginer tenir une journée sans paniquer à l’idée de trouver une prise. Et pour recharger ? Un port USB-C avec charge rapide jusqu’à 140 watts.