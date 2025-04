Xiaomi met HyperOS 2.0 en pause : pourquoi et jusqu’à quand ?

Festival Qingming : Xiaomi stoppe HyperOS, mais pas pour longtemps.

Non, ce n’est pas un poisson d’avril : Xiaomi a bel et bien décidé de mettre en pause toutes les mises à jour d’HyperOS 2.0, 2.1 et 2.2 pour ses smartphones. Mais pas de panique, votre téléphone n’est pas en danger et il ne s’agit pas d’un bug catastrophe.

La raison est bien plus simple et humaine : l’entreprise chinoise prend une petite pause pour le Festival Qingming, une fête traditionnelle importante en Chine. Ce festival, qui honore les défunts, est l’occasion pour beaucoup de faire une coupure, et Xiaomi ne fait pas exception.

En gros, pendant cette période, les équipes de développement lèvent le pied. Pas de nouvelles versions, pas de correctifs, rien. Pourquoi ? Parce que lancer une mise à jour et risquer un pépin majeur sans avoir assez de monde sous la main pour le régler, ça pourrait vite tourner au fiasco. C’est une stratégie maligne : mieux vaut attendre que tout le monde soit de retour pour assurer le suivi.

Un petit break

Cette pause ne va pas durer une éternité. Xiaomi a déjà annoncé que tout reprendra dans une semaine, dès que le festival sera terminé. Pendant ce laps de temps, les versions bêta (ces fameuses mises à jour testées par les plus courageux) sont gelées, et les déploiements officiels d’HyperOS 2.0, 2.1 et 2.2 sont mis sur pause. Objectif : éviter les mauvaises surprises.

Les mises à jour HyperOS 2.1 et 2.2, déjà en cours de déploiement sur certains modèles, pourraient juste accuser un léger retard. Mais rien de dramatique : dès la semaine prochaine, tout devrait rentrer dans l’ordre. En attendant, pas de nouvelles fonctionnalités à se mettre sous la dent, mais au moins, votre téléphone reste stable.

Qui reçoit HyperOS 2 et quand ?

Les nouveaux smartphones comme la série Xiaomi 15, les tablettes Xiaomi Pad 7 et la montre Xiaomi Watch S4 auront HyperOS 2 dès leur lancement, entre novembre 2024 et mars 2025.

Si vous avez un modèle un peu plus ancien, comme le Xiaomi 14T Pro, le Redmi Note 13 5G ou même la tablette Xiaomi Pad 6S Pro, la mise à jour arrivera entre mars et juin 2025. Et pour les possesseurs de Redmi Note 12 Pro+ ou de vieux guerriers comme le Xiaomi 13 Ultra, comptez entre décembre 2024 et mai 2025.

Système Disponibilité immédiate Mises à jour prévues Xiaomi HyperAI Smartphones : Xiaomi 15 et 15 Ultra

Tablettes : Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro À partir d’avril 2025

Smartphones : Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi MIX Flip, Redmi Note 14 Pro+ 5G

Tablettes : Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi HyperOS 2 Disponibles sur les nouveaux modèles dès la sortie

Smartphones : Xiaomi 15 Series

Tablettes : Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro

Montres connectées : Xiaomi Watch S4, Redmi Watch 5 Entre novembre 2024 et mars 2025

Téléphones : Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13

Tablettes : Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Wearables : Xiaomi Smart Band 9 Pro Entre mars et juin 2025

Smartphones : Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14, Redmi A3 Pro, Redmi 14C Entre décembre 2024 et mai 2025

Smartphones : Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi Mi MIX Fold2, Mi MIX Fold3, Mi MIX Fold4, Mi 11 Ultra

Redmi Note 12 Series (Pro+, Pro)

Redmi 12 Series (12C inclus)

Tablettes : Redmi Pad 6 Series (Pro et SE inclus).

En gros, Xiaomi a pensé à tout le monde, ou presque. Même les appareils plus abordables, comme le Redmi 14C, auront leur part du gâteau. Le déploiement se fait par vagues.