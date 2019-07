Le Xiaomi Mi A3 a été présenté en France ce jeudi par le constructeur chinois. Néanmoins, la communication s’accélère déjà. Dans la foulée, Xiaomi a mis en ligne une vidéo de démontage de l’appareil permettant de découvrir ses composants.

En plus de sa puce Snapdragon 665, son écran de 6,088 pouces, sa batterie de 4030 mAh et ses 4 Go de RAM, le principal intérêt du Xiaomi Mi A3, tout juste annoncé par le constructeur, réside dans son logiciel. Comme ses prédécesseurs, les Mi A2 et Mi A2 Lite, le Xiaomi Mi A3 est en effet un smartphone Android One, ce qui signifie qu’il ne bénéficie pas de l’interface MIUI, mais d’une version épurée d’Android.

Néanmoins, le smartphone vaut aussi le détour par ses composants. C’est pour cela que Xiaomi a décidé, dès jeudi, de le démonter en vidéo.

La vie de démontage du constructeur permet de découvrir l’emplacement des trois appareils photo au dos, du haut-parleur de 0,915 cm3 de la prise USB-C permettant la recharge 18W et du capteur photo placé sous l’écran permettant la reconnaissance d’empreintes digitales. Surtout, la vidéo de Xiaomi laisse entendre que les différents éléments du Xiaomi Mi A3 sont faciles à séparer, et donc l’appareil aisé à réparer.

Le démontage de smartphones est un exercice assez commun sur le Web, spécialité de certains comme iFixit et Jerry Rigs Everything. Il faudra néanmoins attendre leur verdict avant de savoir si le smartphone est effectivement si simple que ça à ouvrir pour réparer potentiellement un élément défectueux.