Après une officialisation ce mercredi en Espagne, le Xiaomi Mi A3, équipé d’Android One, a finalement été confirmé ce jeudi pour le marché français. On connaît désormais sa date de lancement et son tarif dans l’Hexagone.

Ce n’était pas une surprise, puisqu’on attendait sa présentation pour ce jeudi. Xiaomi a en effet confirmé ce matin le lancement en France de son nouveau smartphone Android One, le Xiaomi Mi A3, au lendemain de sa présentation en Espagne.

Un écran OLED HD+, Snapdragon 665 et un triple module photo

Sans surprise, le smartphone en version française sera doté des mêmes caractéristiques que son homologue espagnol. On retrouvera donc un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition HD+, une puce Qualcomm Snapdragon 665, un triple module photo permettant l’ultra grand-angle et le mode portrait, et une batterie de 4030 mAh. Evidemment, il embarque Android One, les mises à jour du système sont donc gérées directement par Google.

Voici le reste des caractéristiques annoncées en France pour le Xiaomi Mi A3 :

Écran OLED 6,1 pouces, 1520 x 720 pixels

Snapdragon 665

4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage (extensible par microSD)

Android 9.0 Pie et Android One

Batterie de 4030 mAh compatible charge 18W (chargeur 10W fourni)

Triple module photo arrière (principal 48 MP, ultra grand-angle 8 MP, profondeur 2 MP)

Appareil photo avant de 32 mégapixels

Prise USB-C et prise casque

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Pas de NFC

On remarquera l’absence de puce NFC, mais la présence d’un port casque. La définition HD+ est finalement la seule caractéristique regrettable sur ce smartphone, néanmoins on rappellera que c’est la définition d’écran de l’iPhone XR.

Dès 249 euros, toujours un tarif agressif

Surtout, c’est le tarif du Xiaomi Mi A3 qui était particulièrement attendu pour le marché français. Le constructeur chinois a finalement annoncé que deux versions étaient proposées : le modèle 4/64 Go à 249 euros, et le modèle 4/128 Go à 279 euros. Des prix identiques à ceux pratiqués en Espagne.

Le #XiaomiMiA3 sera équipé de 4 Go de RAM. Vendu à 249€ en 64go et 279€ en 128 Go ! pic.twitter.com/UWsQgJJLik — FrAndroid 📱🎧🖥 (@twandroid) July 18, 2019

Le smartphone sera proposé dès le 25 juillet dans les boutiques Xiaomi, Fnac et Darty, puis à partir du 1er août chez Cdiscount, Carrefour, Rue du Commerce, LDLC, Auchan, La Poste Mobile, Conforama et Boulanger. Étrangement, Amazon ne semble donc pas faire partie des points de vente.