Le XiaomiMi A3 ne sera pas présenté officiellement avant ce jeudi par Xiaomi. Néanmoins, comme l’a repéré le site Soyacincau, il est déjà disponible sur le site de e-commerce Mobile2Go. L’occasion pour le site malaisien de prendre en main le smartphone et de découvrir ses caractéristiques.

C’est ce jeudi que Xiaomi présentera officiellement sa nouvelle gamme de smartphones sous Android One. Deux appareils sont attendus, les Xiaomi Mi A3 et Mi A3 Lite. Ceux-ci devraient être selon toute vraisemblance basés sur les Xiaomi CC9 et CC9e dévoilés au début du mois en Chine.

Néanmoins, à la veille de la présentation des deux appareils, le Xiaomi Mi A3 s’est déjà retrouvé en ligne sur le site de e-commerce malaisien Mobile2Go. L’occasion pour le site Soyacincau de prendre en main le smartphone avant même son officialisation et de découvrir certaines de ses caractéristiques techniques.

En termes de design, le Xiaomi Mi A3 ressemble trait pour trait au Xiaomi CC9. On retrouve ainsi trois appareils photo au dos, positionnés à la verticale, un écran Amoled de 6,088 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau, un lecteur d’empreintes digitales dans l’écran, une prise USB-C en bas et une prise casque en haut. Néanmoins, quelques différences distinguent le Xiaomi Mi A3 récupéré par Soyacincau du CC9 chinois.

En effet, la définition de l’écran n’est que HD+, contre Full HD+ pour le CC9. La puce est quant à elle un Snapdragon 665 et non pas un Snapdragon 710, quant la configuration proposée est de 4/64 Go. Des informations corroborées par Gizmochina qui a aussi pu se procurer un Xiaomi Mi A3 avant son officialisation : « pour les caractéristiques, le Mi A3 reprend tout du CC9e. Donc oui, le smartphone utilisera un écran HD+, inférieur à l’écran Full HD de son prédécesseur ».

Pour l’heure, on ignore si Xiaomi prévoit de lancer le Mi A3 Lite en plus du Mi A3. On devrait être fixé ce jeudi, date à laquelle le constructeur chinois devrait officialiser son nouveau smartphone sous Android One.