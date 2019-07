Le Xiaomi Mi A3 profitant du label Android One vient d’être officialisé en Espagne. L’occasion de confirmer les caractéristiques et d’avoir une idée du prix de vente auquel on peut s’attendre en France.

Le Xiaomi Mi A3 vient tout juste d’être présenté officiellement en Espagne comme le signale WinFuture. Grâce à Android One, le smartphone promet une interface très épurée et régulièrement mise à jour. Le design de l’appareil avait déjà fuité récemment et le produit a même eu droit à une prise en main.

Avec cette officialisation, nous pouvons confirmer les caractéristiques du Xiaomi Mi A3 :

écran OLED avec encoche de 6,088 pouces, 1520 x 720 pixels, Gorilla Glass 5

Snapdragon 665

4 Go de RAM

espace de stockage de 64 ou 128 Go + emplacement microSD

Triple appareil photo arrière : capteur principal, 48 mégapixels ultra grand-angle, 8 mégapixels, 118 degrés capteur de profondeur, 2 mégapixels

Appareil photo frontal de 32 mégapixels

batterie de 4030 mAh

Android 9.0 Pie (sous label Android One)

USB-C

lecteur d’empreintes sous l’écran

pas de NFC

Prix

En Espagne, le Xiaomi Mi A3 est annoncé au prix de 249 euros pour la version de 64 Go et le tarif grimpe à 279 euros pour le modèle de 128 Go. Trois coloris sont disponibles : « Not Just Blue » (bleu), « More Than White » (blanc) et « Kind of Gray » (gris). Le site officiel en espagnol est consultable ici.

Le smartphone devrait avoir droit à une présentation officielle demain jeudi 18 juillet. Les tarifs évoqués ici ne devraient évoluer que très peu pour l’Hexagone, voire pas du tout.