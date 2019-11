La nouvelle vente privée de Free Mobile ne permet pas d'obtenir un tarif préférentiel sur un forfait, mais un bon petit smartphone est offert avec. Cela s'accompagne néanmoins d'un engagement rappelant fortement les offres subventionnés tant décriées par les figures de l'opérateur.

Free Mobile a l’habitude de brader ses forfaits par le biais de ventes privées. Ainsi, son offre à 19,99 euros par mois devient régulièrement accessible sous la barre des 10 euros grâce à cela. Aussi, quand l’opérateur a annoncé l’arrivée d’une nouvelle vente privée « avec une surprise », on imaginait que cela concernerait un forfait, avec un smartphone offert dans le lot.

L’offre dévoilée ce soir sur Veepee.fr contient bien le forfait 100 Go de Free Mobile à 19,99 euros par mois (ou 15,99 euros pour les abonnés Freebox), mais sans réduction. Vous paierez donc le forfait habituel plein pot, ce qui vous donnera droit à :

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine

SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

100 Go d’internet en 4G

Les appels, SMS, MMS illimités depuis l’Europe et les DOM

25 Go/mois depuis l’Europe ainsi qu’une liste conséquente de pays

Malheureusement, si cette offre est habituellement sans engagement sur le site de Free Mobile, elle oblige ici à rester chez le quatrième opérateur pendant une durée de 24 mois (ou payer 25 % du temps restant après un an d’engagement pour vous libérer de cette obligation). En contrepartie, Free Mobile offre un Xiaomi Mi A3 (64 Go), un excellent smartphone d’entrée de gamme dont le prix d’origine est de 199 euros, mais qui se trouve aujourd’hui à des prix bien plus attractifs encore.

Une subvention qui cache son nom

Ironiquement, ce procédé n’est pas sans rappeler les offres subventionnées des opérateurs historiques. Vous vous engagez à un plein tarif sur deux ans pour obtenir un smartphone à prix réduit. Une pratique longtemps décriée par Xavier Niel, fondateur de Free qui n’a pas hésité à moquer directement SFR lors du lancement de l’opérateur Free Mobile en 2012.

L’histoire se rappellera également que Free a poursuivi ses concurrents en justice sur le sujet, les accusant de proposer des « crédits à la consommation déguisés ».

Notons par ailleurs que l’offre n’est pas si alléchante que cela et que d’autres promotions sur certains forfaits vous feront davantage économiser sur 2 ans que le fait cette vente privée :

Prixtel - Le complet 19 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir RED SFR Forfait 4G - 60 Go 18 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 12€ 15€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go 18 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits

Toujours est-il que ceux qui sont intéressés peuvent retrouver l’offre sur le site de Veepee.fr.