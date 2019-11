Le Xiaomi Mi A3 a été annoncé en août 2019. C’est la troisième génération de smartphones Android One conçu par Xiaomi.

Android One n’est pas très populaire en France, et c’est bien dommage. C’est une version d’Android qui offre une expérience pure de l’OS de Google où l’arrivée des mises à jour est garantie pendant 3 ans par Mountain View. Dans le cas du Xiaomi Mi A3, Xiaomi s’occupe du matériel, Google s’occupe du logiciel.

D’un point de vue matériel, le Mi A3 s’inscrit dans la tradition de Xiaomi qui vise à offrir un produit avec un bon rapport qualité-prix. Ce smartphone arbore un écran AMOLED HD de 6,088 pouces (1560 x 720 pixels), un trio de caméras photo de 48, 8, et 2 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’une caméra selfie de 32 mégapixels.

Le Mi A3 intègre également une batterie d’une capacité est assez importante de 4 030 mAh, d’une prise casque (3,5 mm), et il prend enfin en charge une carte microSD externe si vous avez besoin de plus de stockage. Voilà trois choses qui sont très souvent demandées. Enfin, le Xiaomi Mi A3 est équipé du Qualcomm Snapdragon 665 couplé à 4 Go de RAM. Pour le reste, nous vous encourageons à lire notre test complet.

À quelques jours du Black Friday, nous avons sélectionné cette promotion : 169 euros pour le Mi A3 dans sa version grise, avec 64 Go de stockage interne. Vous pourrez peut-être le trouver un peu moins cher ailleurs, néanmoins cette offre est vendue et expédiée par Amazon France, vous profitez donc des avantages d’Amazon mais aussi de deux ans de garantie.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 sur Amazon

Vous pouvez le trouver à 149 euros sur Rakuten, le produit est cependant envoyé depuis l’Asie et cela peut prendre 8 à 12 jours ouvrés pour le réceptionner. Néanmoins, pas de problèmes de compatibilité réseau à signaler.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 sur Rakuten