Il y a deux mois, Xiaomi dévoilait la version européenne du Redmi K20, baptisée Xiaomi Mi 9T pour l’occasion. Néanmoins, cette sortie était marquée par une absence, celle du Redmi K20 Pro, oublié pour le marché européen. Finalement, l’appareil devrait sortir comme l’a appris le site WinFuture.

Fin mai, Xiaomi frappait un grand coup en annonçant les smartphones flagships de sa marque Redmi, les K20 et K20 Pro. Du moins pour la Chine. Lors de l’annonce européenne, le constructeur chinois a choisi de réutiliser la marque Xiaomi en lançant le K20 sous le nom de Xiaomi Mi 9T.

Surtout, cette sortie était marquée par l’absence notable de la version « Pro ». Le Xiaomi Mi 9T est sorti seul et beaucoup se demandaient si le constructeur avait oublié le Xiaomi Mi 9T Pro. Finalement, le smartphone devrait bel et bien sortir comme le révèle WinFuture. Le site allemand a en effet découvert chez le revendeur néerlandais Belsimpel, « distributeur officiel de Xiaomi », l’existence d’un Xiaomi Mi 9T Pro. « Le « flagship killer » arrivera bien chez nous à un prix imbattable de seulement 430 euros », indique WinFuture.

Un processeur plus puissant que sur le Xiaomi Mi 9T

Pour rappel, le Xiaomi Mi 9T Pro reprend exactement les mêmes caractéristiques que le Xiaomi Mi 9T. On retrouve donc un écran Amoled Full HD+ bord à bord de 6,39 pouces, une caméra rétractable, trois appareils photo au dos avec capteur 48 mégapixels, objectif ultra grand-angle et téléobjectif et une batterie de 4000 mAh. La version « Pro » se distingue néanmoins par un SoC bien plus performant. Alors que le Xiaomi Mi 9T était doté d’une puce Snapdragon 730, le Xiaomi Mi 9T Pro devrait être équipé d’un Snapdragon 855, la puce la plus performante du moment.

Selon WinFuture, le Xiaomi Mi 9T Pro devrait donc être lancé en Europe au prix de 430 euros pour 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une version avec 128 Go de stockage devrait également être proposée à 480 euros. Il semblerait enfin que le smartphone soit lancé au début du mois de septembre.